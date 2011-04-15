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02.03.2018

Инвесторам не до риска

Главным событием вчерашнего дня стало решение Трампа о введении заградительных тарифов на импорт стали и алюминия. Президент заявил, что решение по данному вопросу будет принято на следующей неделе. Несмотря на то, что ранее подобные действия уже анонсировались администрацией, рынки были застигнуты врасплох и отреагировали очередной волной распродаж, причем внушительной.
На этой волне рисковые активы закономерно оказались под усиленным давлением. Досталось и доллару, который болезненно воспринял известия об обострении внешней политики Америки. Хотя деталей плана Трампа пока нет, инвесторы отдают себе отчет в том, что введение пошлин повлечет ответную реакцию других стран и чтобы сократить риски, частично выходят из долларовых позиций, тем более что валюта за последнее время неплохо восстановилась от 3-летних минимумов.
Воспользовавшись отступлением индекса USD, золото резко отскочило от минимумов начала года и заметно сократило внутридневные потери по итогам вчерашних торгов, а сегодня в Азии котировки пытаются обосноваться на положительной территории, пользуясь медвежьим уклоном доллара в основных валютных парах.
Нефть остается под давлением, но, удержавшись над уровнем 63, пытается избавиться от напора продавцов и вернуться выше уровня 64 по сорту Brent. C одной стороны, на котировки давит бегство от рисков, с другой – поддерживает ослабление доллара. Пока выигрывает первый фактор, но если фиксация прибыли по USD получит развитие в течение дня, черное золото может обосноваться в зеленой зоне.



Сергей Костенко, инвестиционный аналитик GLOBAL FX





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