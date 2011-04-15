Тарифы Трампа не сильно испугали российских инвесторов

Последний торговый день недели российские фондовые индексы завершают в режиме консолидации. Рынок сдержанно реагирует на внешний негатив, где по мировым площадкам прокатилась новая волна распродаж после анонсированных Трампом импортных пошлин на ввоз стали и алюминия. Рубль в первой половине дня повышается в пределах 0,25% к доллару и евро, благодаря чему РТС пытается удержаться выше уровней открытия. Индекс МосБиржи торгуется с символическим понижением на 0,16%.

Удар от угрозы введения заградительных пошлин со стороны США пришелся на бумаги «Русала». Впрочем, это скорее эмоциональная первоначальная реакция инвесторов, поскольку компания экспортирует в Штаты лишь немногим более 10% своей продукции. Аналогичная ситуация и с «Северсталью», акции которой снижаются на 0,6%. Компания, которая в прошлом году поставила в Америку всего 2% своих продаж, уже заявила, что если Вашингтон действительно введет заградительные пошлины, «Северсталь» без особого труда перенаправит поставки своей стальной продукции на другие рынки. Представители НЛМК, «Евраза» и «Русала» пока не прокомментировали ситуацию.

Что касается общего настроя отечественного рынка, нервозность все же сказывается – в сегменте «голубых» фишек преобладают продажи. НЛМК и «Магнит» падают в пределах 1,7%, лучше рынка смотрятся акции «Магнита», прибавляющие почти 2,5%. Бумаги «Распадской» дорожают на 1,4%. Котировки АФК «Система» повышаются на 0,7%, а акции МТС торгуются немногим выше уровня открытия после сообщений о том, что президент АФК Михаил Шамолин возглавит один из ключевых активов группы Segezha Group, а комитет по назначениям, вознаграждениям и корпоративному управлению «Системы» рекомендовал совету директоров назначить на должность президента главу МТС Андрея Дубовскова.

Отсутствие реакции отечественного рынка на действия Вашингтона объясняется ограниченным влиянием потенциального введения высоких тарифов на экспорт российских компаний. Однако общий внешний негатив вряд ли позволит индексам восстановиться, особенно на фоне сохраняющегося медвежьего импульса на рынке нефти. Котировки Brent не смогли вернуться за пределы отметки 64 и теряют внутри дня порядка 0,5%.







Игорь Ковалев, аналитик ГК ИнстаФорекс











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