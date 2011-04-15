Нефть уповает на конструктивный диалог конкурентов

Под конец торгов пятницы нефть марки Brent все же собралась с силами и вышла в зону положительных значений, хотя по итогам торговой пятидневки понесла немалые потери (-4%) на опасениях разжигания американским президентом полномасштабной торговой войны.

Локальный отскок котировок от минимумов вблизи отметки 63 произошел на фоне ослабления доллара из-за протекционистских действий Трампа. Между тем буровая активность в Штатах продолжает расти, правда, более умеренными темпами. По данным Baker Hughes, число активных установок на прошлой неделе увеличилось еще на одну единицу, достигнув 800 штук. Это новый трехлетний максимум и шестая подряд неделя роста – сигнал о дальнейшем увеличении добычи до новых рекордов.

Определенную поддержку Brent получила на известиях о том, что на крупнейшем ливийском месторождении Шарара, где добывается около 300 тыс. баррелей нефти в сутки, были приостановлены работы.

В начале новой недели от просадки актив удерживают надежды на предстоящую встречу ОПЕК и топ-менеджеров сланцевых компаний США на официальном обеде в рамках стартующего сегодня в Хьюстоне энергетического форума CERA Week. Участники рынка надеются, что с этого фронта прозвучат позитивные комментарии, которые несколько ослабят беспокойство по поводу чрезмерно высокой активности американских производителей.







Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ











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