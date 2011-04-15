Рубль останется под давлением из-за спроса на защитные активы

В пятницу, 2 марта, по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара по расчётам «на завтра» понизился на 1 коп. (-0,01%), до 56,81 руб., курс евро повысился на 40 коп. (+0,57%), до 70,07 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $4,3 млрд (-1,22%), а в паре евро/рубль – 432,0 млн евро (-4,12%).

Банк России с 3 марта установил официальный курс доллара США к рублю на значении 56,6616 руб., что выше предыдущего дня на 22,82 коп. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 69,4671 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 58,45 коп.

Торги на Московской бирже открылись снижением по рублёвым парам на фоне незначительного ослабления американской валюты и консолидации на нефтяном рынке. Когда возобновились падение нефтяных котировок и укрепление единой валюты к доллару, увеличились продажи российской валюты.

К открытию американской сессии курс доллара повышался до 57,38 руб., курс евро – до 70,60 руб. К закрытию торгов рубль полностью отыграл потери у доллара и частично у евро. Этому способствовали восстановление цен на нефть и ослабление доллара США. Покупатели в нефти защитили уровень $63,10 за баррель.

Доллар США попал под давление после повышения Штатами импортных пошлин на сталь и алюминий. После новых заявлений президента Дональда Трампа, «американец» продолжил сдавать позиции основным конкурентам по всему рынку.

На своей странице в социальной сети twitter американский президент написал: «Когда страна (США) теряет много миллиардов долларов в торговле практически со всеми странами, с которыми она ведет бизнес, торговые войны хороши и в них легко побеждать».

В понедельник, 5 марта, баррель Brent торгуется в небольшом плюсе. Американский доллар подорожал ко многим основным валютам. В минусе «американец» торгуется против защитных активов – японской йены и швейцарского франка. Считаю, что по курсу рубля сохранится нисходящая динамика и в первой половине недели курс доллара превысит отметку в 58 руб. При этом сегодня, 5 марта, ожидаю укрепления курса доллара до 57,45 руб., а курса евро – до 70,55 руб.



Владислав Антонов, аналитик Альпари







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