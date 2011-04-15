Нефть растет на Шираре

Американские индексы на торгах в пятницу закрылись разнонаправленно: S&P 500 вырос на 0,5%, а Dow Jones – снизился на 0,2%. Сейчас фьючерсы на них минусуют в пределах 0,2%. Но при этом сильно отскочила нефть, которая сейчас котируется на уровне предыдущего закрытия в районе 64,4 доллара за баррель. Фьючерсы на основные российские «голубые фишки» на вечерних торгах также выросли вслед за нефтью в пределах 0,3-0,9%%.

​Поэтому мы ожидаем сегодняшнего открытия рынка в плюсе на 0,3-0,5 процентов. Дальнейшая динамика российских акций пока в тумане и будет зависеть от внешнего фона, в основном от движения нефти.

​Сегодня в пользу роста стоимости нефти будет играть приостановка с воскресенья добычи сырья на месторождении "Шарара" в Ливии. Пока нет информации с чем это связано и как долго это месторождение не будет давать нефть на внешний рынок.

​При таком раскладе сегодня оправданы спекулятивные покупки «нефтянки»: прежде всего «Роснефти», «Лукойла» и «Газпромнефти».

​В ближайшие дни надо внимательно следить за реакцией Запада на намерение «Газпрома» разорвать все контракты с украинским «Нафтогазом». Пока резких заявлений по этому поводу не было. В последнее время складывается впечатление, что проблемы бывшей советской республики уже не так сильно волнуют мир. Но не исключено, что Штаты и Европа вновь захотят разыграть украинскую карту: первые будут добиваться дискредитации «Газпрома» для увеличения поставок более дорогого сжиженного газа в ЕС, а Европа, в свою очередь, будет стремиться «отжать» «Газпром» по цене на поставляемый газ.

​Внешний негатив может усилить «медвежьи» настроения на российском фондовом рынке, который пока не знает, в какую сторону ему двинуться.

​Ближе к вечеру пятницы вновь перешел к росту рубль, отыграв к полуночи у доллара потерянные утором 35 копеек. Пока на рынке forex рубль торгуется без изменений, но с открытием российского валютного рынка мы ждем продолжения укрепления рубля копеек на 20-30. Но в канун выходного дня 8 марта и растущего в поладнее время к мировым валютам доллара вряд ли рубль сильно продвижения в сторону годового минимума 55,6 руб за доллар.





Алексей Антонов, аналитик АЛОР БРОКЕР





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