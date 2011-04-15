Рубль во власти антирисковых настроений

После эмоционального отскока в пятницу, рубль возобновил снижение в начале новой торговой недели. Локально медвежий потенциал российской валюты сдерживают покупки в сырьевом сегменте, однако более широкая картина говорит в пользу дальнейшего снижения курса.

Рубль, как и остальные валюты развивающегося сегмента, ощущает на себе влияние нестабильной ситуации в мире. Бегство от рисков, которое продолжается после распродаж прошлой недели, обусловлено протекционистским поведением Трампа, политическими событиями в Европе, намеками Банка Японии на сворачивание стимулов и агрессивным наращиванием добычи нефти на сланцевых месторождениях, угрожающим процессу восстановления баланса на мировом рынке. Все это создает неблагоприятную почву для таких рисковых активов, как наша валюта.

Вдобавок мы наблюдаем очередной виток эскалации напряженности отношений между Москвой и Вашингтоном, который обвиняет Россию в несоблюдении требований резолюции Совбеза ООН о перемирии в Сирии. Обострение отношений между двумя державами, которые и без того непросты, явно не способствует росту привлекательности рубля.

В этих условиях сгладить негатив в адрес российской валюты способно сокращение размера интервенций Минфина в этом месяце с оглядкой на недавнее удешевление нефти. Также есть надежда на конструктивные замечания с полей энергетического форума, где состоится официальный обед представителей стран ОПЕК и сланцевых компаний США. Но это лишь локальные потенциальные факторы поддержки, которые не смогут переломить давление со стороны общих антирисковых настроений.







Роман Блинов, эксперт компании "Международный финансовый центр"











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