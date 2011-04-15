Brent нужно вернуть уровень 66

После невыразительного начала торгов и первоначального медвежьего уклона котировки нефти Brent совершили мощный отскок от минимумов в районе 64 и подорожали внутри дня почти на 2%, забуксовав на подходе к отметке 66.

Актив отреагировал на возвращение интереса к рисковым активам на фоне отступления страхов по поводу тарифов Трампа. Помогло и ослабление доллара, который укрепился лишь против защитных валют. Также свой вклад в локальное ралли внести слухи о резком падении запасов в Кушинге, которые уже находятся на почти четырехлетних минимумах.

Эти факторы выступили в противовес спекуляциям на тему Саудовской Аравии, которая озвучила желание смягчить меры по ограничению добычи в 2019 году, не навредив рынку. Если другие экспортеры подхватят эстафету и заговорят в подобном ключе, на рынок могут прийти масштабные распродажи из-за опасений преждевременного сворачивания сделки, тем более что инвесторы уже настроились на то, что картель и его союзники будут поддерживать рынок и после истечения текущей сделки.

В краткосрочной перспективе рынок будет отслеживать настроения по доллару и ждать традиционного еженедельного отчета Американского института нефти по запасам углеводородов, предваряющего официальные данные Минэнерго. Если запасы сырой нефти внушительно сократятся, котировки продолжат восхождение и протестируют уровень 66. Однако учитывая продолжающийся рост числа буровых, есть вероятность, что запасы увеличатся и снова подорвут настрой Brent.







Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ











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