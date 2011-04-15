Коррекция по нефти остановила ослабление рубля

В понедельник, 5 марта, по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара по расчётам «на завтра» понизился на 39 коп. (-0,70%), до 56,42 руб., курс евро – на 46 коп. (-0,57%), до 69,61 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $3,5 млрд (-18,60%), а в паре евро/рубль – 432,0 млн евро (+0,86%).

Центральный банк России с 5 марта установил официальный курс доллара США к рублю на отметке 57,10 руб., что выше предыдущего дня на 43,84 коп. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 70,1702 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 70,31 коп.

Торги на Московской бирже открылись снижением по курсу рубля. В первой половине торгов ослабление рубля на открытии совпало со снижением нефтяных котировок и укреплением доллара к основным конкурентам. Курс доллара повышался до 57,31 руб., курс евро – до 70,35 руб.

До открытия американской сессии пара доллар/рубль торговалась на уровне 57,10 руб., а пара евро/рубль – у отметки 70,30 руб. К закрытию дня «россиянин» отыграл все потери и по отношению к иностранным валютам вышел в хороший плюс на фоне общего ослабления «американца» на рынке Форекс и восстановления цен на нефть на 1%.

Напомню, что доллар США остается под давлением из-за введения Штатами импортных пошлин на сталь и алюминий. Восстановлению нефтяных котировок в первый день недели способствовали дешевеющий доллар, перебои в поставках в Ливии, а также снижение запасов нефти в терминале в Кушинге, по данным Genscape.

Во вторник, 6 марта, по рублёвым парам ожидается восходящая коррекция по отношению ко вчерашнему снижению. По паре доллар/рубль цель находится на отметке 56,80 руб., по паре евро/рубль – на уровне 70 руб. Основным движущим драйвером для рубля останется динамика цен на нефть. По котировкам барреля Brent следим за двумя уровнями на значениях $64,70 и $66,00. Пробой первого уровня окажет давление на рубль, а второго – поддержку.



Владислав Антонов, аналитик Альпари







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