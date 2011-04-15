Рубль имеет шансы подрасти на фоне нефти

Пара USD/RUB снизилась на 40 копеек – 56,42 рубля, пара EUR/RUB - на 46 копеек, до 69,61 рубля на фоне нефти, подскочившей более чем на 2% на вечерних торгах по марке Brent, как свидетельствуют данные Libertex. Нефть вечером закрепилась в районе 65,6 доллара за баррель на комментариях исполнительного директора Международного энергетического агентства (МЭА) Фатиха Бироля по спросу на нефть и добыче в США. По его прогнозам, спрос на нефть в мире по сравнению с 2018 годом увеличится к 2023 году на 7% - до 104,7 миллиона баррелей в сутки, в основном за счет потребностей Китая.

Американские индексы завершили торги понедельника уверенным ростом. Промышленный индекс Dow Jones вырос на 1,37% - до 24874,76 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ поднялся на 1%, до 7330,7 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 увеличился на 1,1%, до 2720,34 пункта, по данным Libertex. Опасения по поводу торговых войн несколько поутихли.

Во вторник сформировался позитивный внешний фон: азиатские площадки растут в пределах 0,37-1,85%, фьючерсы на основные американские индексы также торгуются в плюсе, при этом цены на нефть продолжают восстановление, закрепляясь в районе 65,6 доллара за баррель, На этом фоне пара USD/RUB сможет проторговаться в районе 55,9-56,9 рубля. Пара EUR/RUB, скорее всего, проторгуется в диапазоне 69-70,2 рубля



Иван Марчена, аналитик ГК Forex Club









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