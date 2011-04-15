Индексу МосБиржи не хватает импульса

На иностранные площадки вернулся интерес к риску по мере отступления страхов относительно торговой войны из-за действий Вашингтона. Улучшение внешнего фона нашло отражение в динамике российских фондовых индексов, которые подрастают с начала сессии. Оптимизм игроков при этом несколько сдерживает динамика нефти Brent, которая застыла на уровнях открытия, будучи не в силах продолжить вчерашний подъем. После полудня индекс МосБиржи, который открылся гэпом вверх, прибавляет 0,1%, отступая от ранее отмеченных максимумов. Бенчмарк рискует уже в ближайшее время уйти на отрицательную территорию. РТС держится более уверенно, тяжелея на 0,6%.

В сегменте «голубых фишек» превалируют покупки, хотя в отдельных историях наблюдается внушительная просадка. Так, акции «НорНикеля» теряют более 3% после публикации отчетности. По итогам 2017 года чистая прибыль компании по МСФО сократилась на 16%. Рентабельность по EBITDA снизилась с 47% до 44%. Эти цифры нивелировали позитив от роста выручки на 11% и повышения показателя EBITDA на 2%. К тому же прибыль от операционной деятельности уменьшилась на 14% за отчетный период.

Котировки АФК «Система» скромно повышаются в пределах 0,7%, сдержанно реагируя на сообщения о том, что компания выполнила условия мирового соглашения с «Роснефтью» и досрочно перечислила «Башнефти» последний транш в размере 40 млрд рублей. Лучше рынка смотрятся бумаги ММК и МосБиржи, где повышение составляет 2,9% и 2,3% соответственно. Акции «Магнита» дешевеют почти на 2%.

Рост российского рынка сдерживается вялой динамикой в сырьевом сегменте, который в свою очередь пристально следит за ходом ежегодной отраслевой конференции, где встречаются топ-менеджеры энергетических компаний по всему миру. Также мировые инвесторы не забывают об угрозе введения пошлин со стороны Америки, что не дает фондовым площадкам полноценно расслабиться и перейти к устойчивому росту.







Игорь Ковалев, аналитик ГК ИнстаФорекс











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