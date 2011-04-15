Нефть: планы быков снова подорваны

В начале торгов вторника котировки Brent развивали восходящий импульс и плавно поднялись выше отметки 66, достижение которой сработало как сигнал к фиксации прибыли, в пользу которой сложились условия на мировых рынках. В итоге актив вернулся к уровням открытия в районе 65,50.

Покупки Brent, предшествовавшие откату, были во многом обусловлены возобновлением распродаж доллара, который не успевает переваривать спекуляции на тему действий Трампа и разжигания торговой войны. Однако в ситуацию вмешались обстоятельства, которые перевесили этот фактор и заставили цены вернуть заработанное. Во второй половине дня и особенно в ходе нью-йоркской сессии настроения мировых инвесторов резко ухудшились. Советник президента США, который выступает против введения пошлин на ввоз стали и алюминия, решил уйти в отставку, что вернуло на рынки опасения относительно торговой войны и повлекло фиксацию прибыли в сегменте рисковых активов, к коим относится нефть.

Под занавес торгов негатива добавил неоднозначный отчет API, который усилил нервозность трейдеров в ожидании сегодняшнего официального отчета. Данные указали на резкое увеличение запасов сырой нефти в США на прошлой неделе – сразу на 5,6 млн баррелей. При этом негативное влияние отчета частично сгладило сокращение запасов бензина на 4,5 млн баррелей. После таких цифр интересно будет пронаблюдать, что принесет релиз от Минэнерго. Если рост запасов подтвердится на столь высоком уровне, а добыча снова увеличится, распродажи Brent ускорятся, особенно в условиях бегства от рисков.

В краткосрочной перспективе Brent снова рискует уйти под отметку 65 и протестировать 20-дневную скользящую среднюю в районе 64,85, что откроет путь к минимумам в области 64. Если же статистика от Минэнерго окажется не такой ужасающей, давление на котировки ослабнет, но в условиях падения мировых рынков, возобновления роста цен ждать не стоит.







Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ











В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.