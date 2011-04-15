Рубль снизится на нефти и фиксации прибыли игроками

Пара USD/RUB выросла на 25 копеек – 56,67 рубля, пара EUR/RUB - на 69 копеек, до 70,3 рубля на фоне нефти по марке Brent, перешедшей к снижению перед выходом данных от Американского института нефти (API), как свидетельствуют данные Libertex. Данные, вышедшие после закрытия торгов на Московской бирже не порадовали игроков: запасы нефти в США за неделю по 2 марта выросли на 5,7 миллиона баррелей – выше ожиданий аналитиков; запасы бензина увеличились на 1,9 миллиона баррелей.

Американские индексы завершили торги вторника в слабом плюсе. Промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,04% - до 24884,12 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ поднялся на 0,56%, до 7372,01 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 увеличился на 0,26%, до 2728,12 пункта, по данным Libertex. В четверг, когда российский рынок отправится на праздники, выйдут данные от ЕЦБ по ставкам.

В среду сформировался негативный внешний фон: азиатские площадки преимущественно снижаются в пределах 0,17-0,88%, фьючерсы на основные американские индексы также торгуются показывают негативную динамику, цены на нефть движутся в сторону 65 долларов за баррель. Не стоит забывать, что в среду игроки рынка, скорее всего, будут фиксировать прибыть перед выходными. На этом фоне пара USD/RUB сможет проторговаться в районе 56,2-57,1 рубля. Пара EUR/RUB, скорее всего, проторгуется в диапазоне 69,1-71,5 рубля



Иван Марчена, аналитик Forex Club













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