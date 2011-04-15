Перед длительными выходными ожидается ослабление рубля

Во вторник, 6 марта, по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара по расчётам «на завтра» повысился на 25 коп. (+0,44%), до 56,67 руб., курс евро – на 69 коп. (+0,99%), до 70,30 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $3,40 млрд (+19,29%), а в паре евро/рубль – 320,2 млн евро (-25,85%).

Центральный банк России с 7 марта установил официальный курс доллара США к рублю на уровне 56,5041 руб., что ниже предыдущего дня на 59,59 коп. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 69,7317 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 43,85 коп.

Торги на внутреннем валютном рынке открылись ростом по курсам доллара и евро. На фоне снижения нефтяных котировок курс доллара подрос до 56,67 руб., курс евро – до 69,92 руб. Ослабление рубля длилось около трёх часов.

Возобновившееся падение курса доллара на рынке Форекс и повышение цен на нефть изменили направление курса рубля на несколько часов. Во время повышения цен на баррель Brent c $65,28 до $66,12 рубль сумел обновить сессионный максимум против «американца» на отметке 56,26 руб. и выйти в плюс. В паре с евро «россиянину» удалось продвинуться лишь до уровня 69,63 руб.

На новостях из Северной Кореи курс доллара возобновил нисходяще движение. Ослабление геополитической напряженности благоприятно отразилось на рисковых активах. Северная Корея согласилась на диалог с США по своей ядерной программе.

С падением курса доллара снизилась цена на нефть. Участники рынка корректировали свои позиции в преддверии выхода данных по запасам нефтепродуктов в США. Баррель Brent подешевел до $65,30, рубль к доллару – до отметки 56,76 руб. за «американца», к евро – до 70,43 руб. Единая валюта хорошо чувствовала себя до закрытия торговой сессии в Штатах, поэтому её рост составил около 1%. Дополнительное давление на котировки национальной валюты оказало закрытие длинных позиций по рублю перед длительными праздничными выходными.

Отчет Американского института нефти показал, что запасы сырой нефти увеличились на 5,66 млн баррелей, запасы дистиллятов – на 1,49 млн баррелей, а запасы бензина сократились на 4,54 млн баррелей. В среду выйдут официальные показатели по запасам нефти от Минэнерго США. Ожидается, что на прошлой неделе запасы нефти увеличились на 3,0 млн баррелей.

Поскольку повышение котировок с $63,16 до $66,12 является коррекцией к предыдущему падению с $67,86, то с высокой долей вероятности снижение котировок продолжится. Полагаю, что в среду нефть растеряет ранее заработанные очки до уровня $64,20 за баррель. Если падение цен на нефть будет подкреплено негативным отчетом Минэнерго США и укреплением доллара, то падение ускорится до $63,50.

В среду, 7 марта, цена на баррель Brent упала на 0,5%, до $65,25. Уже сейчас можно сказать, что торги на Московской бирже откроются ростом по доллару и евро. А учитывая, что внутренний валютный рынок будет закрыт с 8 марта, то возрастают риски сегодня увидеть повышение курса доллара выше 57 руб., а курса евро – выше 70,60 руб.

Минфин РФ в среду проведет аукционы, на которых разместит два выпуска ОФЗ на сумму 40 млрд рублей. Для рубля это поддержка, но предстоящие праздники в России и снижение цен на нефть нивелируют эффект от аукционов.



Владислав Антонов, аналитик Альпари







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