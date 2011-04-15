У рубля нет выбора

Российская валюта, которая возобновила снижение во второй половине торгов вторника, продолжает отступление, оказавшись под воздействием совокупности негативных факторов, начиная с удешевления нефти и заканчивая новыми санкциями.

Доллар продолжает дешеветь против основных валют на международном рынке форекс, однако рублю это не сильно помогает в условиях, когда все остальные сигналы указывают ему путь на юг. На рынке нефти ощущается нервозность, связанная как с общим нежеланием инвесторов рисковать, так и с признаками дальнейшего роста активности на сланцевых месторождениях США. Если сегодняшний отчет Минэнерго подтвердит продолжение этой тенденции и укажет на новые рекорды по добыче энергоносителей, медведей в сырьевом сегменте прибавится, что усугубит и положение рубля.

Дополнительный негатив привнесли новости из Вашингтона, где анонсировали новые антироссийские санкции, которые могут последовать «в течение недели». Об этом поведал директор Национальной разведки США, сенатор Дэниел Коутс. Несмотря на то, что у российских активов в целом и у рубля в частности уже давно выработался иммунитет к западным санкциям, эти сообщения отнюдь не добавляют оптимизма в текущей ситуации, когда на глобальных торговых площадках царит нервозность и страхи по поводу разжигания торговой войны с подач Трампа.

Единственное, что сейчас смягчает давление на российскую валюту, это слабый доллар, который сам подвергается «гонениям» из-за протекционизма президента. Уход Гэри Кона с поста советника Трампа по экономическим вопросам усилил беспокойство на рынках и повлек более агрессивные распродажи как доллара, так и рисковых активов.







Роман Блинов, эксперт компании "Международный финансовый центр"











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