Российский рынок вынужден отступать

В последний торговый день сокращенной рабочей недели российский фондовый рынок теряет позиции как на внешнем фоне, так и под влиянием внутренних факторов. На мировые рынки вернулось бегство от рисков после анонсированной отставки Гэри Кона, советника Трампа, который покинул Белый дом в знак протеста против введения заградительных пошлин. Локально на отечественные площадки давят грядущие новые санкции со стороны США, а снижение нефтяных котировок только подливает масла в огонь. В этих условиях индекс МосБиржи падает в пределах 1%, а РТС – на 1,65%, отыгрывая резкое ослабление рубля на старте торгов.

В сегменте «голубых фишек» тоже далеко не все гладко. Металлургические компании снова несут потери на возросшей угрозе торговой войны из-за пошлин Америки. В финансовом секторе ситуация выглядит неоднозначно. Котировки «Сбербанка» изначально подскочили на 2% в ответ на позитивную отчетность, однако под влиянием рублевого фактора вскоре растеряли все преимущество и ушли на отрицательную территорию, снижаясь на 0,6%. Чистая прибыль банка в январе-феврале 2018 года выросла на 23,4% в годовом выражении, а чистый процентный доход увеличился на 7,1%.

Тем временем в лидерах роста оказались бумаги банка ВТБ, раллирующие на 1,2%. Акции отыгрывают решение агентства S&P повысить долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги ВТБ и VTB Capital PLC с BB+/B до BBB-/A-3 со стабильным прогнозом. Агентство в своем решении сослалось на улучшение кредитного качества суверенного правительства и, учитывая тесную связь организации с государством, высокую вероятность получения с его стороны поддержки в случае необходимости.

К середине дня тенденция уклонения от рисковых активов несколько замедлилась, и европейские площадки демонстрируют умеренную просадку. Это дает российским бенчмаркам шанс на сокращение потерь до конца сессии. С другой стороны, в преддверии длинных выходных и высоких рисков на международной арене инвесторы вряд ли станут проявлять инициативу и покупать, не желая идти на дополнительные риски. Таким образом, вероятность сохранения негативной динамики до завершения сегодняшней сессии высока.







Игорь Ковалев, аналитик ГК ИнстаФорекс











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