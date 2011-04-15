Нефть: еще рано праздновать победу

В пятницу нефть Brent резко выросла в цене, отыграв потери двух предыдущих дней. Актив отскочил от дневных минимумов почти на 200 пунктов и вернулся в район 65,50, прежде всего на фоне улучшения восприятия риска на глобальном уровне, а также в условиях замешательства доллара после выхода яркого, но весьма неоднозначного отчета по американской занятости.

Мировые инвесторы возрадовались отступлению угрозы ядерной войны, предвкушая встречу Трампа и Ким Чен Ына, которая должна состояться «до мая», где стороны могут попытаться установить дипломатические отношения. Такой поворот событий не мог не отразиться на отношении инвесторов к риску, что сформировало благоприятные условия для удорожания нефти.

Еще одним фактором, поспособствовавшим отскоку котировок, стали свежие данные Baker Hughes по буровой активности. Согласно отчету, на прошлой неделе число активных установок в США сократилось на 4 штуки до796 единиц. Это первое с середины января снижение показателя, которое может предвещать замедление производственной активности на сланцевых месторождениях, где добыча установила очередной рекорд на уровне 10,37 млн баррелей в день.

Сегодня утром актив успел обновить 6-дневные максимумы в районе 65,80, где встретил локальное сопротивление и вернулся на исходные позиции. Недавно на рынке появились слухи о том, что Саудовская Аравия может перенести IPO своей госкомпании на 2019 год. Пока игроки не знают, как реагировать на эти слухи. С одной стороны, это предполагает, что саудиты будут стараться поддерживать высокие цены дольше, с другой – есть угроза, что в среднесрочной перспективе «королевство» может расслабиться и снизить дисциплину в рамках соглашения ОПЕК+.

В краткосрочном периоде Brent продолжит ориентироваться на динамику интереса к риску и поведение доллара. Ближайший фактор риска – сегодняшний ежемесячный отчет Минэнерго США по добыче энергоносителей. В случае возобновления продаж давление на цены усилится при утрате уровня 65.







Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ



















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