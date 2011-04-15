Нисходящая коррекция по нефти способна надавить на рубль

В пятницу, 9 марта, по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара по расчётам «на завтра» снизился на 13 коп. (-0,13%), до 56,66 руб., курс евро – на 75 коп. (-1,07%), до 69,75 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $1,1 млрд (-67,64%), а в паре евро/рубль – 62,9 млн евро (-80,35%).

Банк России с 8 марта установил официальный курс доллара США к рублю на отметке 56,8011 руб., что выше предыдущего дня на 29,70 коп. Официальный курс евро к рублю был установлен на уровне 70,5299 руб. По сравнению с предыдущим значением курс единой валюты вырос на 79,82 коп.

В четверг на прошлой неделе, в день празднования 8 марта, Московская биржа была закрыта. После выходного дня в пятницу, 9 марта, торги на внутреннем валютном рынке открылись незначительным ростом по доллару и евро. Рублевые пары торговались в боковом тренде до публикации отчета по американскому рынку труда.

На сильных данных доллар США укрепился по всему рынку, но к закрытию торгов растерял все заработанные очки, так как трейдеры уделили пристальное внимание слабым темпам роста зарплат, которые являются важным индикатором против более стремительного повышения процентных ставок ФРС.

Дополнительный стимул для укрепления рубля придала дорожающая нефть. Нефть марки Brent с поставкой в мае 2018 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне повысилась на 2,95%, до $65,49 за баррель. Их росту, через ослабление доллара и повышение спроса на рисковые активы, способствовала новость о том, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын готов встретиться с американским президентом Дональдом Трампом.

В понедельник, 12 марта, доллар на торгах в Азии торгуется в минусе ко всем основным валютам. Стоимость барреля Brent подросла на 0,18%, до $65,58. По нефти на четырёхчасовом периоде формируется разворотная модель для роста котировок. Чтобы она сработала, покупателям нужно закрепиться выше $66,40 за бочку.

Если цена на нефть марки Brent превысит $66,40 за баррель, то курс доллара вернется к значениям в границах 56,00-56,20 руб. Если по нефти начнется нисходящая коррекция, после которой цена вернется к уровню $60,90 за бочку, то рубль подешевеет к доллару до отметки 57 руб. за «американца». Я жду коррекцию и ставлю против рубля. Для пары евро/рубль сохраняется ценовой диапазон в границах 69,57 – 70,91 руб.



Владислав Антонов, аналитик Альпари





В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.