Нефть волнуется за Поднебесную

Нефть сорта Brent дешевеет с начала недели, развивая негативную динамику на утренних торгах среды. Накануне котировки не смогли отвоевать уровень 65 и снова навестили минимумы в районе 64. Сегодня актив расположился в районе 64,50, теряя с утра 0,3%.

Накануне вечером API опубликовал еженедельный отчет по запасам энергоносителей, который в целом вышел неплохим – запасы нефти выросли скромно, на 1,1 млн баррелей, а запасы нефтепродуктов сократились. Однако рынок практически проигнорировал релиз, сосредоточившись на динамике интереса к риску, который снова угас. Причин для этого немало. Это и политический хаос в Белом доме, где Трамп отправил в отставку госсекретаря Тиллерсона, и жесткая позиция Вашингтона в отношении Китая, и конфликт между Британией и Россией, и разногласия в ОПЕК.

Что касается вопроса с КНР, рынок черного золота довольно чувствительно реагирует на угрозы для экономики Поднебесной. Штаты пообещали ввести масштабные тарифы на импорт китайских товаров «уже в ближайшее время», что подорвет торговые показатели страны. Учитывая ожидаемое замедление роста второй по величине в мире экономики в этом году, эта угроза выглядит еще весомее. Опасаясь снижения спроса на энергоносители со стороны Китая, часть игроков избавляется от долгосрочных длинных позиций, что закономерно давит на котировки.

Разногласия в ОПЕК по поводу целевого уровня цен лишь подливают масла в огонь. Единственное, что в краткосрочной перспективе поможет ослабить давление на Brent, помимо возвращения интереса к риску на мировые площадки, это масштабное ослабление доллара – такой сценарий станет возможным в случае выхода очень слабых розничных продаж и новой порции негатива с политического фронта США.







Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ











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