Рубль продолжит сдавать позиции вслед за нефтью

Пара USD/RUB выросла на 14 копеек – 57,02 рубля, пара EUR/RUB - на 53 копеек, до 70,66 рубля на фоне снижения цены нефти по марке Brent на данных по запасам сырья от Американского институт нефти (API), как свидетельствуют данные Libertex. Согласно данным API, запасы сырья выросли на 1,2 миллиона баррелей, при этом запасы нефти на крупнейшем в США терминале в Кушинге сократились на 156 тысяч баррелей. На этом фоне нефтяные котировки закончили умеренным снижением на 0,32% - до 64,72 доллара за баррель, также следует из данных Libertex.

Американские индексы завершили торги вторника снижением. В итоге, промышленный индекс Dow Jones снизился на 0,68% до 25007,03 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ упал на 1,02% до 7511,01 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 опустился на 0,64% до 2765,31 пункта, по данным Libertex.

Нефтяные котировки останутся в фокусе игроков: сегодня вечером выйдут данные по запасам от Минэнерго США. С утра цены на нефть демонстрируют умеренную негативную динамику, опускаясь на 0,25% - до 64,48 доллара за баррель по марке Brent. Азиатские площадки снижаются в пределах 0,25-1,3%. На фоне продолжающегося сползания нефти вниз пара USD/RUB вновь сможет проторговаться в районе 56,54- 57,5 рублей. Пара EUR/RUB, скорее всего, проторгуется в диапазоне 70,04-71,27 рубля. Некоторую поддержку можно ожидать от размещенных Минфином России ОФЗ на сумму 40 миллиардов рублей.



Иван Марчена, аналитик Forex Club







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