Статистка будет определять настроения

Сегодня перед открытием российского фондового рынка сложился негативный внешний фон. На этот раз основным поводом к продажам послужит динамика внешних фондовых площадок. Так, по итогам торгов в США индексы Dow Jones и S&P500 потеряли чуть менее 0,7%. Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы демонстрируют боковую динамику у уровней закрытия вторника. На торгах в Азии, несмотря на хорошую макроэкономическую статистику, японский Nikkei225 и китайский Shanghai Composite снижаются на 0,9% и 0,4% соответственно. При этом рынок энергоносителей, несмотря на хорошие данные по запасам углеводородов от Американского института нефти, так и не смог возобновить восходящую динамику, в результате чего нефть марки Brent продолжает торговаться в районе 64,5 доллара за баррель. Отметим, что по статистике API запасы нефти в США выросли всего лишь на 1,2 млн баррелей, а запасы бензина и дистиллятов упали на 1,3 и 4,3 млн баррелей соответственно, что могло бы послужить хорошим сигналом для покупок в «черном золоте».

На таком фоне в начале торгов мы ожидаем снижения российского рынка. Преобладание продаж уже в первые минуты может привести к отступлению индекса МосБиржи в район 2310 пунктов, после чего «медведи» сохранят инициативу. Так, дополнительную поддержку им окажет динамика европейских индексов в начале дня. Изменить же ситуацию в первой половине торгов может публикация статистики по индексу потребительских цен в Германии и промышленному производству в Еврозоне. В случае, если рынки получат хорошие цифры, можно будет ожидать некоторого восстановления, как в Старом Свете, так и на наших площадках. Отметим, что в ходе сегодняшних торгов возможны попытки возобновления роста на рынке энергоносителей. В преддверии официальной статистики по запасам углеводородов от Минэнерго США, которая будет опубликована в 17.30 мск., игроки могут вспомнить о хороших данных от API и, в ожидании их подтверждения, начать накапливать длинные позиции. Во второй половине дня внимание игроков переключится на новости из-за океана, где сегодня выйдут данные по розничным продажам, индексам цен производителей и деловых запасов, способные оказать существенное влияние на настроения, царящие на рынках. Для наших же активов основной станет статистика от Минэнерго США. В случае если она подтвердит данные API, показав лишь незначительный рост запасов нефти и аналогичный рост добычи, «быки» могут вновь вывести нефть марки Brent выше 65 долларов, что позволит нашим индексам к концу торгов отыграть потери и выйти на положительную территорию.

На валютной секции Московской биржи в начале дня, после роста во вторник, мы ожидаем некоторого отступления основных мировых валют по отношению к рублю. Консолидация на рынке энергоносителей и поддержка национальной валюты со стороны налогового периода позволят рублю отыграть часть вчерашних потерь. Так, «медведи» попытаются увести доллар ниже поддержки, расположенной на уровне 57 рублей, и закрепиться под этой отметкой. При этом в дальнейшем, возобновление роста в ценах на нефть будет способствовать углублению снижения, в результате чего пара USD/RUB скомпенсирует большую часть вчерашнего роста. Отметим, что во второй половине дня основным фактором для рубля станет статистика Минэнерго США по запасам углеводородов и реакция на нее «черного золота». Именно этот фактор определит динамику доллара и евро в последние часы основной сессии и в рамках «вечерки».





Богдан Зварич, старший аналитик ИК «Фридом Финанс»







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