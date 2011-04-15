Доллар ослабили политические решения, рубль использует ситуацию

Во вторник, 13 марта, по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара по расчётам «на завтра» повысился на 14 коп. (+0,25%), до 57,02 руб., курс евро – на 53 коп. (+0,76%), до 70,66 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $3,3 млрд (+26,92%), а в паре евро/рубль – 407,0 млн евро (+62,47%).

Банк России с 14 марта зафиксировал официальный курс доллара США к рублю на отметке 56,9359 руб., что выше предыдущего дня на 32,37 коп. Официальный курс евро к рублю был установлен на уровне 70,1664 руб. По сравнению с предыдущим значением курс повысился на 35,92 коп.

Торги на Московской бирже открылись ростом по доллару и евро. Иностранные валюты укреплялись к рублю недолго, поскольку с повышением нефтяных котировок направление курса рубля сменилось на восходящее движение. Курс доллара снижался до 56,64 руб., курс евро – до 70,07 руб. Падение пары евро/рубль было сдержанным из-за спроса на единую валюту на рынке Форекс.

Всплеск волатильности на всех биржах вызвала новость об увольнении Дональдом Трампом Рекса Тиллерсона с поста главы Госдепартамента, а также статистические данные по инфляции в США. На место Рекса Тиллерсона назначен директор ЦРУ Майк Помпео. Перестановка в правительстве оказала давление на доллар и фондовые индексы. Доходность десятилетних облигаций в США упала с 2,88% до 2.8330%.

Как только участники рынка отработали новости из США, с возобновившимся падением цен на нефть рубль ослабился к доллару до отметки 57,14 руб. за «американца», к евро – до уровня 70,78 руб. за единицу европейской валюты.

В среду, 14 марта, Минфин РФ проведет аукцион, на котором разместит два выпуска ОФЗ на общую сумму 40 млрд руб. Спрос на облигации сохраняется на высоком уровне, поэтому никаких проблем с размещением быть недолжно. Для рубля аукцион ведомства – это неплохая поддержка в первой половине торговой сессии.

Нефть торгуется в коридоре с границами $63 – $66 за баррель. Техническая картина указывает на снижение цены и выход её из коридора вниз. Динамика нефти останется ключевым драйвером для рублёвых пар.

Общее ослабление доллара к основным валютам на Форекс ослабит и давление на рубль. В связи с этим можно предположить, что торги на Московской бирже откроются ростом по курсу рубля, а во второй половине торговой сессии «россиянин» возобновит снижение. Цель по курсу пары доллар/рубль остается на уровне 57,38 руб. за «американца», по курсу пары евро/рубль – на отметке 70,91 руб. за единицу европейской валюты.



Владислав Антонов, аналитик Альпари







В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.