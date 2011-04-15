Нефть в замешательстве

Баррель Brent продолжает метаться в диапазоне, не решаясь на прорыв ни в одном из направлений. В среду котировки в очередной раз не смогли закрепиться над уровнем 65, но в то же время получили поддержку в районе 64, находясь под воздействием противоборствующих факторов.

От более масштабной просадки актив удерживает слабый доллар и действия ОПЕК, которые продолжают способствовать ужесточению условий на мировом рынке нефти, который движется к балансу. Но при этом внятному росту цен препятствует общая тенденция уклонения инвесторов от риска из-за угрозы торговой войны в целом и агрессивных действий Трампа в частности.

Главным же фактором, не позволяющим Brent поднять головы, является активность сланцевых производителей США. Минэнерго накануне рапортовало о росте запасов сырой нефти сразу на 5 млн баррелей. При этом запасы бензина и дистиллятов обвалились на 6,2 млн и 4,3 млн соответственно. Что касается добычи, здесь не обошлось без очередного прироста, хотя и скромного – на 0,1% нед/нед и 14,0% г/г до нового рекорда 10,381 млн баррелей в день.

Столь яркие и в то же время неоднозначные цифры привели рынок в замешательство, но в конечном итоге актив все же вышел в символический «плюс» и в ходе утренних торгов продолжает тянуться к отметке 65. До тех пор, пока мы не увидим уверенного пробоя этого уровня, динамика Brent будет оставаться неустойчивой и невнятной.

Однако для этого потребуется отступление страхов по поводу сланца, ослабление доллара и улучшение интереса к риску, в идеале «приправленное» приободряющим внутренним фактором. Пока предпосылок для такого сценария не наблюдается, а значит, как минимум до конца недели котировки продолжат метаться в диапазоне, хотя риск развития медвежьего хода выше, чем восходящий потенциал.







Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ











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