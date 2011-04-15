Геополитика и борьба за мировые рынки настраивают рубль на «медвежий» лад

В среду, 14 марта, по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара по расчётам «на завтра» повысился на 10 коп. (+0,18%), до 57,12 руб., курс евро – на 2 коп. (+0,03%), до 70,68 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $3,2 млрд (-3,03%), а в паре евро/рубль – 407,0 млн евро (-12,16%).

Центральный банк России с 15 марта установил официальный курс доллара США к рублю на отметке 56,9372 руб., что выше предыдущего дня на 0,13 коп. Официальный курс евро к рублю был зафиксирован на уровне 70,1664 руб. По сравнению с предыдущим значением курс повысился на 37,74 коп.

Рубль завершил торговую сессию среды в минусе к доллару, евро и фунту. Торги открылись снижением по рублёвым парам на фоне восстановления цен на нефть марки Brent до $66,18 за баррель.

Дополнительную поддержку «россиянин» получил от аукционов Минфина РФ, на которых ведомство разместило два выпуска ОФЗ на общую сумму 40 млрд руб. при спросе 83,0 млрд руб.

На американской сессии рубль растерял всю дневную прибыль и ушел в минус на фоне падения цен на нефть, ухудшения российско-британских отношений, а также бегства в защитные активы.

Глава британского правительства Тереза Мэй в среду объявила о решении Лондона выслать и страны 23 российских дипломата.

По данным Минэнерго США, запасы нефти и её добычи в стране увеличились, запасы бензина и дистиллятов – сократились. Согласно опубликованным данным, запасы нефти в стране за минувшую неделю увеличились на 5 млн баррелей (прогноз был 2,5 млн баррелей). Запасы бензина сократились на 6,3 млн баррелей (прогноз был -0,5 млн баррелей), запасы дистиллятов - на 4,4 млн баррелей (прогноз был -1,6 млн. баррелей). Добыча нефти в США за неделю выросла на 12 тыс. баррелей в сутки, до 10,381 млн баррелей.

Инвесторы уходили в защитные активы на фоне усиления обеспокоенности по поводу торговых войн после новостей о том, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность введения тарифов на китайский импорт в размере до $60 млрд.

В четверг, 15 марта, с открытия Московской биржи ожидается укрепление рубля к иностранным валютам на фоне общего ослабления доллара в Азии, а также роста цен на нефть. Во второй половине торгов ожидаю укрепление доллара США с отметки 56,96 руб. до 57,36 руб., а евро – с 70,60 руб. до 71,05 руб.



Владислав Антонов, аналитик Альпари







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