Цены нефти подросли

Цены нефти и нефтепродуктов в четверг немного подросли. Это произошло даже несмотря на ощутимое укрепление доллара. Не стали препятствия и спекуляции о росте нового экспортного нефтяного гиганта.

В СМИ часто всплывает и обсуждается тема роста экспортных поставок нефти из США. Так, EIA недавно сообщило, что экспорт нефти США по итогам 2017 года составил в среднем 1,1 миллиона баррелей в сутки, что практически в два раза превышает аналогичный показатель за 2016 год. Это второй целый год после того, как в США были сняты ограничения на экспорт нефти. Собственно за прошедшие два года экспорт нефти из США вырос почти в 4 раза. В связи с сильным ростом добычи нефти в США и расширением экспортной инфраструктуры рост экспортных поставок действительно становится актуальным.

Как и раньше, главным экспортным направлением осталась Канада. Там поступающую из США легкую нефть используют в основном для смешения с тяжелой нефтью. В результате получаемая смесь имеет меньшую плотность и может легче транспортироваться, в том числе и по трубопроводам. Однако доля поставок нефти в Канаду в 2017 году в общем экспорте нефти США в 2017 году продолжила уменьшаться - с 61% в 2016 году до 29% в 2017 году. В прошедшем году Китай стал вторым по величине направлением экспорта американской нефти, заняв долю в 20%. Экспорт нефти США в Поднебесную в 2017 году в среднем составил 202 тысячи баррелей в сутки. На третьем месте оказалась Великобритания (9%), на четвертом - Нидерланды (8%). Доля экспорта сырой нефти в общем объеме экспорта нефти и нефтепродуктов США в 2017 году составила 18%, и это тоже стало рекордом. По 22% - у дистиллятов и газового конденсата. Еще более впечатляющие общие цифры экспорта нефтепродуктов из США.

Остается только задаться вопросом, почему же так (относительно спокойно) рынок нефти воспринимает бравурные новости от EIA и широкий пиар в СМИ данных о росте экспорта нефти из США? Ответ, наверное, заключается в том, несмотря на сильный акцент СМИ именно на росте экспортных поставок нефти из США, как бы немного в тени остается то, что США остаются нетто импортером нефти с большой цифрой (около 6 мб/д) суммарного нетто импорта. И даже по суммарному показателю нефти и нефтепродуктов (нетто экспорт нефтепродуктов составляет порядка 3 мб/д) США продолжают оставаться импортерами. Так что рынок нефти слушает EIA о росте экспорта нефти из США, но цены больше ориентируются на динамику добычи и суммарные балансы экспортных поставок, а они, даже несмотря на ошеломительные успехи последних лет, все еще остаются для США отрицательными.





Подлевских Николай Аркадьевич, начальник аналитического отдела

АО ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"





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