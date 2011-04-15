Чего ждать от рубля после выборов?

Дипломатический скандал с Великобританией продолжает давить российский рынок. Нерезиденты наращивают контроль над российским госдолгом. Биткоин упал из-за запрета рекламы в Google.

Премьер министр Великобритании Тереза Мэй объявила о высылке 23 дипломатов из Британии. Это заявление она сделала в ходе выступления в парламенте, обвинив Россию в нарушении конвенции о запрещение химического оружия. Напомним, что поводом для дипломатического скандала стало отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. После заявления Терезы Мэй просели акции крупнейших российских компаний, так же под удар попала российская валюта и ОФЗ.

При этом, по данным статистики Минфина на 1 февраля, нерезиденты держали облигации федерального займа на 2,27 триллионов рублей. Это почти 34% от всего объема рынка госдолга России. Высокие процентные ставки вместе с низкой инфляцией привлекают кэрри-трейдеров, покупающих российские активы. Однако, эскалация дипломатических конфликтов может привести к распродаже госдолга, что приведет не только к снижению стоимости ОФЗ, но и к существенным распродажам на российском валютном рынке.

Тем временем накануне курс доллара на московской бирже поднялся до 57 рублей 45 копеек, евро завершил торговый день в районе 70 рублей 65 копеек. Индекс ММВБ просел до 2270 пунктов. Котировки нефти марки Brent в пятницу утром держатся чуть выше 65 долларов за баррель. Курс биткоина по данным портала CoinMarketCap восстановился до 7800 долларов.

Крупнейшая криптовалюта мира в середине недели опустилась ниже 8000 долларов впервые с середины февраля. Поводом для снижения стало то, что Google запретила рекламу криптовалют и связанных с ними услуг. Запрет вступит в силу уже летом текущего года. Ситуация на криптовалютном рынке выглядит безыдейной и курс биткоина может еще дополнительно просесть. Мы считаем, что снижение возможно вплоть до 5000-6000 за единицу.

Что касается российского валютного рынка то, несмотря на дипломатический скандал ничего критичного мы не наблюдаем. Вероятно, что до выборов существенных колебаний на российском валютном рынке не будет, а уже во втором квартале с большой вероятностью торговля сместиться в диапазон 57 - 58 рублей за доллар.







Глеб Задоя, руководитель департамента аналитики компании "АНАЛИТИКА Онлайн"











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