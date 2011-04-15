Давление на рубль сохранится из-за геополитических рисков

В четверг, 15 марта, по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара по расчётам «на завтра» повысился на 33 коп. (+0,59%), до 57,46 руб., курс евро снизился на 1 коп., до 70,67 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $4,1 млрд (+28,12%), а в паре евро/рубль – 480 млн евро (+18,00%).

Центральный банк России с 16 марта установил официальный курс доллара США к рублю на отметке 57,0188 руб., что выше предыдущего дня на 8,16 коп. Официальный курс евро к рублю был зафиксирован на уровне 70,5151 руб. По сравнению с предыдущим значением курс понизился на 1,87 коп.

Торги на внутреннем валютном рынке открылись снижением по рублёвым парам. На открытии укреплению рубля способствовала дорожающая нефть. После дневного роста «россиянина» пара доллар/рубль дошла до отметки 56,93 руб. за «американца», а пара евро/рубль – до 70,35 руб. за единицу европейской валюты, а далее курс рубля развернулся вниз на фоне общего ухудшения отношения к России в мире и расширения санкций США. Санкции были введены в связи с вмешательством России в выборы в США и кибератаками.

Трейдеры продавали рубль, не обращая внимания на восстановление цен нефть. К закрытию торговой сессии курс доллара вырос до 57,53 руб. Курс евро закрылся на уровне среды 70,67 руб. «Россиянин» удержался против единой валюты из-за ослабления евро на международном валютном рынке форекс.

В пятницу, 16 марта, давление на рубль сохранится. В связи с ухудшением геополитического фона у трейдеров пропал интерес к «россиянину». Ожидаю по рублю ослабление к доллару, в результате пара доллар/рубль дойдет до отметки 57,75 руб. за «американца». Для пары евро/доллар ближайший целевой уровень находится на значении 71,20 руб. за единицу европейской валюты.



Владислав Антонов, аналитик Альпари









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