На открытии индекс МосБиржи может уйти ниже 2270 пунктов

Сегодня перед открытием российского фондового рынка сложился умеренно-негативный внешний фон. Так основным поводом к продажам послужит ситуация на внешних фондовых площадках. По итогам торгов четверга в США индекс Dow Jones подтянулся на 0,5%, а индекс S&P500 снизился на 0,1%, что ниже уровней, соответствующих нашему вчерашнему закрытию. Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы снижаются, теряя до 0,2%. На торгах в Азии также наблюдается преобладание «медвежьих» тенденций: японский Nikkei225 и китайский Shanghai Composite отступают на 0,6% и 0,3% соответственно. При этом динамика рынка энергоносителей, где нефть марки Brent продолжает торговаться чуть выше 65 долларов, нейтральна для наших активов.

В сложившихся обстоятельствах мы ожидаем некоторого снижения российского фондового рынка на открытии торгов, что приведет к отступлению индекса МосБиржи ниже 2270 пунктов. Однако достаточно быстро ситуация может измениться. За счет фиксации прибыли по спекулятивным коротким позициям наш рынок может уже в первой половине дня полностью отыграть снижение и выйти на положительную территорию. При этом открытие Европы, где мы не исключаем некоторого отступления основных индексов, может быть проигнорировано нашими игроками. Плюс к этому, возможны попытки продолжения восстановления рынка энергоносителей, что поддержит российских «быков». Отметим, что в середине дня одним из определяющих факторов, как для настроений в Старом Свете, так и на наших площадках, может стать статистика по инфляции в Еврозоне. Во второй половине торгов внимание инвесторов переключится на новости из-за океана, где сегодня будут опубликованы данные по рынку жилья, промышленному производству и индекс настроений потребителей Мичиганского университета, которые и определят динамику наших акций в последние часы торгов.

На валютной секции Московской биржи в начале дня мы ожидаем консолидации основных мировых валют по отношению к рублю. На фоне закрепления нефти марки Brent выше 65 долларов и несмотря на увеличенное предложение валюты со стороны экспортеров, доллару в начале дня удастся сохранить позиции в районе 67,5 рубля. При этом в дальнейшем здесь также возможна фиксация прибыли по спекулятивным «лонгам», что позволит рублю отыграть часть потерь, понесенных в предыдущие сессии. Поддержку же «медведям» может оказать дальнейший рост рынка энергоносителей, что приведет к продолжению коррекции в американской валюте и уже в ближайшие сессии может способствовать тестированию парой USD/RUB поддержки на уровне 57 рублей.





Богдан Зварич, старший аналитик ИК «Фридом Финанс»





В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.