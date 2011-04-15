Российский рынок во власти «британского фактора»

Пятничные торги российский фондовый рынок начал без существенных изменений по сравнению с уровнями открытия. Однако по мере оживления сессии внешний негатив снова дал о себе знать, и индексы были вынуждены отправиться на отрицательную территорию. Индекс МосБиржи и РТС теряют 0,67% и 0,8% соответственно. Настроения инвесторов остаются подавленными из-за обострения конфликта России и Британии, а также расширения санкционного списка со стороны Вашингтона. При этом попытки восстановления цен на нефть частично сглаживают политический негатив, а рубль снижается умеренно, торгуясь неподалеку от свежих месячных минимумов.

В большинстве «голубых фишек» наблюдается тенденция к снижению. Акции «Сбербанка», которые за два предыдущих дня уже подешевели на 7%, продолжают падать. Префы оказались в тройке аутсайдеров сегодня, теряя 2,5%. Бумаги банка остро ощущают на себе негатив со стороны «британского фактора» по причине наличия крупного подразделения в Лондоне. В лидеры снижения выбились префы «Татнефти», ускорившие спад почти до 3%. Тем временем акции «Газпрома» и АФ «Системы» пользуются приличным спросом, подрастая в среднем на 1,4%.

Лучше рынка выглядят котировки «Интер РАО», раллирующие без малого на 2% после того, как совет директоров компании порекомендовал годовому собранию акционеров утвердить дивиденды за 2017 год в размере четверти прибыли - 13,612 млрд руб., или 0,13 руб. на акцию. Инвесторы позитивно отреагировали на известия, опасаясь более скромных рекомендаций, поскольку по итогам прошлого года «Интер РАО» заработала на 11,4% меньше, чем в 2016-м. Но компания решила продолжить придерживаться политики по направлению на дивиденды 25% чистой прибыли по МСФО.

Международная обстановка остается напряженной, и на этом фоне, учитывая непосредственное участие Москвы в этих конфликтах, перспективы российских активов в целом выглядят не лучшим образом. При этом как на внешних площадках, так и на отечественном рынке ярко выраженной паники пока не наблюдается, хотя нервозность, вероятно, будет сохраняться еще долгое время. Сегодня утром Россия ответила на новые санкции Америки, пообещав ответные меры. По мере развития событий в негативном ключе давление на отечественные индексы может усилиться.







Игорь Ковалев, аналитик ГК ИнстаФорекс











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