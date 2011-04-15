Brent: понижательные риски превалируют

В пятницу спокойную консолидацию котировок Brent нарушил внезапный и резкий скачок к 20недельным максимумам на отметке 66,40. В результате баррель закрылся за пределами уровня 66 и вышел в «плюс» по итогам недели.

При этом рывок носил скорее технический характер, связанный с корректировкой позиций в конце недели, поскольку значимых драйверов за этим ростом не стояло. Это подтверждает и сегодняшняя коррекция цен, которые еще на открытии вернулись под уровень 66 и развивают медвежью коррекцию в ходе утренних торгов.

Помимо технического отката, на Brent давит отчет Baker Hughes, отразивший рост числа буровых уже седьмой раз за последние восемь недель. Так, на прошлой неделе их количество увеличилось на 4 штуки до 800 единиц. Это сигнализирует о предпосылках для дальнейшего наращивания добычи энергоносителей в США, которая еженедельно ставит новые рекорды.

Фоновым негативным фактором, способным снизить шансы на возобновление роста черного золота, способна послужить динамика доллара, который может укрепить свои позиции в парах с большинством валют в преддверии и после заседания ФРС в следу, на котором регулятор повысит ставку и может дать «ястребиные» сигналы относительно дальнейшего ужесточения политики.

Также помешать росту Brent может возобновление бегства от рисков на обострении угрозы торговой войны. Таким образом, на данном этапе перспективы укрепления нефти выглядят ограниченными, а риски снижения преобладают. Падение цен ниже 20-DMA на 65,30 усилит краткосрочное давление на Brent.







Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ











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