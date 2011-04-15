Рубль отыграл потери на нефтяном ралли

В пятницу, 16 марта, по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара по расчётам «на завтра» повысился на 3 коп. (+0,05%), до 57,49 руб., курс евро снизился на 3 коп. (-0,04%), до 70,64 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $4,0 млрд (-2,4%), а в паре евро/рубль – 480,0 млн евро (-23,12%).

Центральный банк России с 17 марта установил официальный курс доллара США к рублю на отметке 57,4942 руб., что выше предыдущего дня на 47,54 коп. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 70,8099 руб. По сравнению с предыдущим значением курс повысился на 29,48 коп.

Торги на Московской бирже открылись ростом по рублевым парам. На общем фоне укрепления американской валюты пара доллар/рубль повышалась до отметки 57,81 руб., а пара евро/рубль – до 71,02 руб.

Поддержку американскому доллару оказала положительная статистика в США. Индексы промышленного производства и доверия потребителей в Мичигане превысили ожидания рынка.

Во второй половине торгов рублю удалось отыграть потери у иностранных валют благодаря скачку цен на нефть и выйти в небольшой плюс против единой валюты. Евро на вечерних торгах находился под давлением на рынке Форекс.

Цена на нефть сорта Brent подскочила на 2%, до $66,39 за баррель. За этим ростом мог стоять мартовский доклад Международного энергетического агентства (МЭА), согласно которому ОПЕК в феврале сократила добычу нефти по отношению к октябрю 2016 года на 1,73 миллиона баррелей в сутки, выполнив соглашение ОПЕК+.

В понедельник, 19 марта, на торгах в Азии нефть сорта Brent торгуется в минусе на 0,35%. В пятницу нефть оказала поддержку рублю при растущем курсе доллара. Сегодня во время открытия Московской биржи «россиянин» останется без неё.

Понедельник станет показательным для нефтяного рынка. Если покупатели смогут удержать цену выше $65,50 за баррель на дорожающем долларе, то тогда на ближайшие два дня можно рассмотреть повышение котировок до $67,80. Если цена к закрытию дня опускается ниже $65,50 за бочку, то в этом случае стоит ожидать возращения цены в район $64,35 за баррель.

После некоторой консолидации стоимости доллара США в районе 57,50 руб., по паре доллар/рубль ожидаю дальнейший рост к уровню 58 руб. за «американца». Для пары евро/рубль цель на ближайшие два дня сохраняется на отметке 71,25 руб. за единицу европейской валюты.

Победа Владимира Путина в президентских выборах никак не отразится на курсе рубля. Позитивные перемены на валютном рынке могут произойти только после улучшения условий работы для бизнеса, в первую очередь, малого и среднего. Ключевыми негативными факторами для рубля остаются расширение антироссийских санкций со стороны США и обострение российско-британских отношений.



Владислав Антонов, аналитик Альпари







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