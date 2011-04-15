Регуляторы укажут направление финансовым рынкам

Многие инвесторы с волнением ожидают этой недели, ведь сразу два мировых ЦБ должны объявить свое решение о процентной ставке.

И если сюрпризов от заседания ФРС США, которое состоится 21 числа, игроки не ждут, закладывая 100% вероятность повышения ставки, все-таки интригой для инвесторов будут комментарии нового главы относительно своего решения и дальнейших повышений.

Также на 23 марта запланировано заседание отечественного регулятора, результаты которого мне предположить сложнее.

На мой взгляд, чтобы спрогнозировать поведение Банка России, во-первых, стоит обратить внимание на то, что в последнем пресс-релизе исчезла фраза, дающая четкое указание на снижение ставки в рамках I полугодия.

Риторика регулятора претерпела некоторые изменения. Планы по снижению ключевой ставки остались, однако обозначились и сроки завершения перехода от умеренно жесткой денежно-кредитной политики к нейтральной. Это рамки текущего года.

Во-вторых, Банк России отмечает, что есть риски отклонения инфляции как вверх, так и вниз от цели в зависимости от развития ситуации. Пока же согласно последним данным, потребительские цены в России за период с 6 по 12 марта 2018 года поднялись на 0,1%, с начала марта цены выросли на 0,1%. С начала года - на 0,6%. Так что показатель инфляции в России остается рекордно низким, ниже таргета ЦБ, что безусловно, можно считать основанием для дальнейшего понижения ставки. И действительно среди экспертов есть сторонники снижения ставки на 0,25% на ближайшем заседании.

Но в условиях эскалации конфликта с Великобританией, и расширением санкций со стороны Вашингтона, когда рубль и российские активы итак испытывают на себе внешнее давление, я не вижу необходимости лишать российскую валюту основного преимущества, которым безусловно является текущий процент. По данным Банка России доля нерезидентов в ОФЗ увеличилась до 33,9%. Это новое рекордное значение показателя. Уменьшать ключевую ставку сейчас нелогично.

Факторами риска повышения волатильности в рамках ближайшего времени остаются рынок нефти и американский рынок акций, от них я чувствую основную угрозу. Сюда же стоит отнести и политическое давление, оказываемое Западом на нас. Так например, глава Минфина США Стивен Мнучин предупредил, что Вашингтон продолжит расширять антироссийские санкции в рамках закона CAATSA, а Великобритания пообещала ответить на ответные меры со стороны России.

Поэтому я считаю, что российский регулятор на заседании 23 марта возьмет тайм-аут и сохранит ключевую ставку на уровне 7,50%.







Анастасия Игнатенко, ведущий аналитик ГК Телетрейд











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