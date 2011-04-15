Нефть поселилась в боковике

Цены на нефть демонстрируют невыразительную динамику, застряв в ограниченном диапазоне будучи не в силах определиться с более четким вектором движения. На котировки оказывают воздействие несколько противодействующих факторов, препятствуя развитию импульса в том или ином направлении. В понедельник Brent обхаживала отметку 66, хотя в моменте опускалась к минимумам в районе 65,20. Актив закрылся в символическом «минусе» и сегодня с утра продолжает осциллировать вокруг уровня 66.

Участники рынка пытаются определиться с драйверами. С одной стороны, присутствует напряженность на Ближнем Востоке, и это удерживает цены на плаву. Между Ираном и Саудовской Аравией обострилось противостояние. Штаты грозят Ирану повторным введением санкций, которые ограничат экспорт нефти из страны. В Венесуэле продолжают падать объемы добычи из-за глубочайшего кризиса. Причем по оценкам МЭА, сокращение производства в проблемной стране может ускориться. А тем временем уровень соблюдения обязательств ОПЕК+, по оценкам мониторингового комитета, в прошлом месяце составил почти 140%.

Казалось бы, все это могло бы как минимум приподнять котировки, если не повлечь ралли. Но рынок не забывает об угрозе со стороны американского сланца и не решается на активные покупки перед лицом этого фактора. Кроме того, торговый протекционизм Трампа сформировал в сегменте фондовых рынков мира и рисковых активов в целом нездоровую атмосферу, что сдерживает рост Brentв том числе. И не будем забывать о грядущем заседании ФРС США, которое может запустить ралли доллара, что также ограничивает потенциал черного золота.

Таким образом, для более уверенного восхождения котировок необходимо, чтобы как минимум один из этих факторов ушел со сцены. Пока же такого сценария не предвидится, а значит, в лучшем случае мы будем наблюдать консолидацию Brent с восходящим уклоном, если на мировом рынке нефти не возникнут непредвиденные обстоятельства.







Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ















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