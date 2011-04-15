Индекс гособлигаций определит судьбу рубля во вторник

В понедельник, 19 марта, по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара по расчётам «на завтра» повысился на 35 коп. (+0,61%), до 57,84 руб., курс евро – на 68 коп. (+0,96%), до 71,32 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $3,8 млрд (-5,0%), а в паре евро/рубль – 382,4 млн евро (+3,63%).

Центральный банк России с 20 марта установил официальный курс доллара США к рублю на отметке 57,5521 руб., что выше предыдущего дня на 5,79 коп. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 70,6049 руб. По сравнению с предыдущим значением курс понизился на 20,50 коп.

Торги на Московской бирже открылись снижением по курсу рубля. На фоне роста геополитических рисков и падения нефтяных котировок курс доллара преодолел рубеж в 58 руб., курс евро – 71 руб.

Стоимость нефти марки Brent опускалась на 1,5%, до $65,37 за баррель. В ходе американских торгов она вернулась к уровню $66,30. Хотя перед закрытием торговой сессии российский валютный рынок проигнорировал восстановление цен на нефть.

Во вторник, 20 марта, в рублёвых парах ожидается непродолжительная консолидация на достигнутых уровнях. Следим за динамикой цен на Brent и индексом RGBI (индекс государственных облигаций России). Прорыв цен на нефть выше $66,45 за баррель временно сдержит рубль от дальнейшего ослабления. Что касается индекса RGBI, то, на мой взгляд, он сейчас важнее чем нефтяные котировки.

Индекс RBBI находится в коррекционной фазе с 26 февраля текущего года. Замечу, что он не повышается на успешных аукционах Минфина РФ по размещению ОФЗ. Напряженность в отношениях России и Запада может заставить нервничать зарубежных инвесторов, что в свою очередь негативно скажется на ценах ОФЗ и курсе рубля. Падение индекса ниже значения 144,25 станет для долгового рынка негативным фактором.

Сейчас в центре внимания участников рынка находится заседание FOMC. Решение ФРС США по процентной ставке станет известно в среду. Учитывая рост нефтяных котировок в Азии и приближающийся налоговый период, рискну на сегодня рассмотреть коррекционное движение по паре доллар/рубль до отметки 57,60 руб. за «американца», а в паре евро/рубль – до 71,15 руб. за единицу европейской валюты.



Владислав Антонов, аналитик Альпари







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