Рубль больше не сдерживают

Владимир Путин, уверенно победивший на прошедших президентских выборах, обозначил Назвал проблемы, которые он намерен решить в ходе нового президентского срока. Обозначил он их в ходе встречи, которая состоялась в кремле с руководством избирательного штаба. Также действующий президент встретился и с другими кандидатами, участвовавшими в президентской гонке. В ходе одной и второй встречи Владимир Путин сделал упор на то, что приоритетом для России на будущие годы должна стать внутренняя политика. Президент пообещал обеспечить темпы экономического роста, развития в области здравоохранения, образования, промышленного производства и инфраструктуры. Немаловажно, что было обещано сокращение расходов на оборону в предстоящие годы.

Тем временем российский рынок негативно реагирует на завершение президентской гонки в России. Снижается курс российской валюты и акции российских компаний. Курс доллара и евро впервые с начала февраля обновили свои максимумы.

Курс доллара на ММВБ находится на отметке 57 рублей 75 копеек, евро торгуется на уровне 71 рубль 10 копеек. Индекс ММВБ опустился до 2270 пунктов, котировки нефти марки Brent выросли почти до 67 долларов за баррель. Курс биткоина по данным портала CoinMarketCap скорректировался до 8500 долларов.

Реакция российской валюты на итоги выборов довольно закономерна и подтверждает тот тезис, что до выборов отечественную валюту сдерживали. В ближайшее время высокой волатильности на доллар/рубле все-таки ожидать не стоит и мы, скорее всего, на какое то время зависнем в диапазоне от 57 до 58 рублей за доллар. Но второй квартал может стать довольно не простым для рубля. Предстоят большие выплаты по внешним долгам, возможно усиление санкционного давления, есть определенные риски, связанные с палением нефтяных котировок.







Глеб Задоя, руководитель департамента аналитики компании "АНАЛИТИКА Онлайн"











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