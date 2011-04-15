Котировки нефти марки Brent во вторник прибавили более 2%, достигнув отметки $67,86 - максимального уровня с начала февраля. Бычье ралли всего рынка черного золота основано на эскалации геополитической напряженности между Саудовской Аравией и Ираном, крупнейшими производителями нефти ОПЕК. Активные распродажи нефти стали следствием запланированного официального визита принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салмана в Вашингтон, увеличившего вероятность принятия более агрессивных мер против Ирана. Стоит отметить, что в данном вопросе позиция принца Мухаммеда полностью перекликается с позицией президента США. Участники рынка опасаются, что Дональд Трамп может расторгнуть международную сделку с Ираном по заморозке его ядерной программы в обмен на снятие санкций. Если данные опасения подтвердятся возобновление санкций против Ирана приведет к уменьшению мирового предложения нефти примерно на 600 тыс. баррелей в день. Помимо этого, росту котировок нефти также способствует и снижение добычи нефти в Венесуэле. По данным Международного энергетического агентства, на прошлой неделе объем производства в стране сократился более чем на полмиллиона баррелей по сравнению с прошлым годом. Сегодня в центре внимания трейдеров отчет от Администрации энергетической информации по запасам и объему добычи нефти в США, который будет опубликован в 17:30 МСК. Стоит отметить, что на текущем этапе только существенному приросту производства в штатах под силу развернуть котировки нефти. Именно на это рекомендуем и сделать ставку.





Артем Деев, ведущий аналитик AMarkets







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