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21.03.2018

Во вторник наблюдался «отскок» по индексу РТС

Во вторник наблюдался «отскок» по индексу РТС. Основанием для некоторого оживления стало улучшение обстановки на рынке энергоносителей. Как сообщается, страны-производители нефти в рамках комитета по мониторингу соглашения ОПЕК обсуждали возможность внесения изменений в подход к определению эффективности применяемых ограничений добычи. Так, рассматривался переход от использования в качестве «бенчмарка» пятилетнего среднего значения запасов нефти в развитых странах к семилетнему, что подразумевает возможность сохранения ограничений добычи нефти на более длительный срок. Реакцией рынка на сообщения относительно повестки дня комитета ОПЕК и данные API (запасы нефти в США неожиданно сократились) стал рост цен на нефть, а вслед за ними – и котировок бумаг нефтегазового сектора. В итоге Газпром (GAZP) подорожал на1.8%, Татнефть (TATN) – на 1.5%, Лукойл (LKOH) – на 1.2%. В плюсе торговались и акции банков, для которых благоприятным фактором стало укрепление рубля на валютном рынке. ВТБ (VTBR) прибавил 0.9%, Сбербанк (SBER) – 0.8%.
Во втором эшелоне продолжается повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции Таттелекома (TTLK) подорожали на 15.7%, ОПИН (OPIN) – на 12.7%, Лензолото (LNZL) – на 3.4%.
Фондовые индексы США прибавили в пределах 0.5%, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются немного выше уровней закрытия, зафиксированных во вторник. Европейские индексы закрылись в плюсе, по азиатским также наблюдается повышение.
Сегодня в начале торгов возможно продолжение наметившегося повышения по индексу РТС на фоне улучшения обстановки на рынке энергоносителей. Вместе с тем, высокая активность покупателей в течение дня маловероятна, поскольку участники рынка предпочтут дождаться пресс-конференции главы ФРС по итогам регулярного заседания, которая начнется в 21:30 мск. Из корпоративных событий сегодня ожидается публикация Лукойлом (LKOH) финансовой отчетности по международным стандартам за 2017 год. На валютном рынке в начале торгов вероятно продолжение коррекции вниз по паре доллар-рубль под влиянием благоприятной динамики цен на нефть, но сильные движения маловероятны, пока сохраняется неопределенность в отношении планов ФРС под руководством Дж. Пауэлла в сфере денежной политики.


Антон Старцев, ведущий аналитик ИФ «ОЛМА»





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