Рубль сможет краткосрочно укрепиться на позитиве от нефти

Пара USD/RUB снизилась на 31 копейку – 57,53 рубля, пара EUR/RUB - на 92 копейки, до 70,41 рубля на фоне роста цены нефти по марке Brent в район 67,8 доллара за баррель, как свидетельствуют данные Libertex. Нефтяные котировки прибавляли более 2% из-за геополитических рисков, связанных как с конфликтом между Саудовской Аравией и Ираном, так и обвалом добычи нефти в Венесуэле. Также росту нефтяных котировок помогло ограничение добычи странами ОПЕК, которые в феврале выполнили план на 138%. Технический комитет ОПЕК рассматривает несколько вариантов по дальнейшему учету производства нефти: один из них - расчет среднего уровня коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) за последние семь лет, а не пять. Другой вариант — учет запасов по всему миру, а не только в странах ОЭСР.

Американские индексы завершили торги вторника небольшим ростом после просадки в понедельник на фоне утечки личных данных пользователей социальной сети Facebook и падения ее биржевых котировок на 7%. В итоге, промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,47% - до 24727,27 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 0,27%, до 7364,30 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,15%, до 2716,94, по данным Libertex.

Утром складывается позитивный внешний фон. Нефтяные котировки продолжают дорожать на утренних торгах после публикации данных Американского института нефти (API), который сообщил о неожиданном снижении запасов нефти в США на предыдущей неделе. Нефть по марке Brent держится выше 67,5 доллара за баррель. Азиатские площадки также растут. В среду выйдут данные по запасам энергоносителей от Минэнерго США, ФРС должна будет объявить решение по ставке, которая, согласно опросам аналитиков, может ожидаемо подняться на 25 б.п. до 1,5-1,75%. Также поддержку рублю может оказать приближающийся пик налогового периода. На этом фоне пара USD/RUB сможет проторговаться в районе 57,05-58,1 рублей. Пара EUR/RUB, скорее всего, проторгуется в диапазоне 69,2-71,6 рубля.



Иван Марчена, аналитик ГК Forex Club













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