Рубль вырос на фоне резкого роста цен на сырую нефть

Российский рынок акций во вторник закончил торги ростом. Причина — взлет цен на сырую нефть из-за опасений, что США могут помешать Ирану продавать нефть на мировом рынке, введя против страны новые санкций. В лидерах среди выросших в цене бумаг по итогам торгов были акции компаний машиностроительного (+0,87%), нефтегазового (+0,69%) и энергетического (+0,13%) секторов.

Индекс ММВБ по итогам торгов вырос на 0,33% и закрылся на уровне 2289.18 пункта. Индекс РТС подскочил на 1,17% и остановился на уровне 1255.83 пунктов на фоне роста рубля к доллару США и к евро.

Цены на сырую нефть к концу торгов в России взлетели на фоне конфликта внутри ОПЕК между Ираном и Саудовской Аравией, а также новых призывов из США ввести санкции против Ирана. Brent на момент публикации комментария подскочила на 2,24%, до 67,53 долларов за баррель. WTI взлетела на 2,41%, до 63,63 долларов за баррель.

На валютном рынке рубль к концу торгов в России вырос на фоне резкого роста цен на сырую нефть, несмотря на заметное усиление позиций американского доллара накануне окончания заседания ФРС. Пара доллар США/рубль с расчетом на завтра снизилась на 0,64%, до 57,45 рублей за доллар. Пара евро/рубль упала на 1,06%, до 70,57 рублей.

Если итогом заседания ФРС станет сигнал об увеличении количества

повышений процентных ставок, это поддержит курс американского доллара.

В среду центральными событиями станут итог заседания ФРС по денежной политике и пресс-конференция Пауэлла. Кроме того, будут озвучены данные объема розничных продаж и занятости в РФ, представлены цифры по занятости в Британии и продажам на вторичном рынке жилой недвижимости в Штатах, и озвучены цифры по запасам нефти и нефтепродуктов в Америке от Министерства энергетики страны.





Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела Grand Capital



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