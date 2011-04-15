Нефть не поможет рублю

Госдума рассмотрит закон о контроле за криптовалютами. Котировки черного золота растут. ОПЕК может пересмотреть условия сделки.

В Госдуму России внесен законопроект о регулирование криптовалют. Рассмотрение законопроекта изначально планировалось еще в конце прошедшего года, но было перенесено на текущий. Закон предусматривает возможность обмена цифровых валют на криптоактивы, рубли, иностранную валюту. Однако будут запрещены операции о покупке или о продаже каких-либо товаров или услуг за счет цифровых активов. Майнинг хотят приравнять к предпринимательской деятельности и обложить налогом.

Тем временем на нефтяном рынке наблюдается устойчивый подъем черного золота. Котировки нефти марки Brent впервые с начала февраля преодолели отметку в 68 долларов за баррель.

На этом фоне курс доллара на московской бирже держится в районе отметки 57 рублей 50 копеек, евро торгуется на уровне 70 рублей 50 копеек. Индекс ММВБ подрос до 2305 пунктов, североморский сорт Brent торгуется чуть выше 68 долларов за баррель. Курс биткоина по данным портала CoinMarketCap перевалил за отметку 9000 долларов.

Подъем нефтяных цен обеспечивает устойчивость российского рубля и интерес инвесторов к российским акциям. Однако на рынке стали ходить слухи о том, что ОПЕК в ближайшее время может пересмотреть условия сделки. В частности ранее были упоминания, что Россия может раньше срока выйти из сделки ОПЕК+. Все это может стать поводом для негатива на рынке черного золота.

Однако пока мы наблюдаем устойчивый рост и есть вероятность того, что котировки нефти продолжат свое укрепление, и в ближайшее время, достигнут 70-71 доллара за баррель. Все это позитивно скажется на росте российского рубля. Но при этом мы считаем, что курс доллара будет находиться в диапазоне от 57-58 рублей за доллар. Второй квартал, несмотря на все возможные позитивные предпосылки нефтяного рынка, станет не простым для отечественного валюты. Мы ждем постепенного ослабления рубля.







Глеб Задоя, руководитель департамента аналитики компании "АНАЛИТИКА Онлайн"











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