Brent снова держит курс на 70

Нефть ускорила ралли в среду, и с начала недели уже демонстрирует самый мощный с середины прошлого года недельный подъем. Brent прорвала два психологических уровня, подобравшись к заветному уровню 70. На утренних торгах котировки частично корректируются, тестируя уровень 69, ранее отметив максимумы начала февраля на подходе к области 69,50.

Основная поддержка для роста цен приходится со стороны геополитики. Участники рынка начали закладывать в цену выход США из ядерной сделки и введение новых санкций в отношении Ирана, который в этом случае будет вынужден сократить экспорт и, возможно, добычу. Пока эта движущая сила не вызывает вопросов у рынка, а между тем, у нее есть и обратная сторона – обострение конфликта между Саудовской Аравией и Ираном в определенный момент может поставить под угрозу сделку ОПЕК.

Дополнительным фактором, ускорившим ралли Brent, стал неожиданно позитивный отчет Минэнерго, который указал на сокращение запасов энергоносителей на 2,6 млн баррелей против прогноза роста на 3,2 млн. Запасы бензина и дистиллятов тоже сократились вопреки прогнозам. На этом фоне трейдеры благополучно проигнорировали факт очередного проста добычи на 0.3% до нового абсолютного рекорда.

Не обошлось и без поддержки со стороны «долларового фактора». Американская валюта повсеместно просела в ответ на итоги заседания ФРС, не дождавшись повышения прогноза по ставкам на 2018 год. Учитывая создавшиеся условия и дальнейшее ослабление доллара, Brent может снова попытаться двинуться в направлении свежих максимумов, однако ближе к концу недели не исключена фиксация прибыли на привлекательных уровнях.







Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ











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