Заявления ФРС не вдохновили доллар, но укрепили рубль

В среду, 21 марта, по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара по расчётам «на завтра» понизился на 65 коп. (-1,13%), до 56,86 руб., курс евро – на 22 коп. (-0,38%), до 70,19 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $3,2 млрд (-3,03%), а в паре евро/рубль – 298,1 млн евро (-37,57%).

Центральный банк России с 22 марта установил официальный курс доллара США к рублю на отметке 57,4954 руб., что ниже предыдущего дня на 20,79 коп. Официальный курс евро к рублю был зафиксирован на уровне 70,5699 руб. По сравнению с предыдущим значением курс понизился на 66,48 коп.

В первые четыре часа торгов на внутреннем валютном рынке курс рубля продемонстрировал смешанную динамику. На фоне обновления недельного максимума по стоимости нефти марки Brent и последующего роста нефтяных котировок, возобновились и покупки рубля за иностранную валюту.

Дополнительная поддержка рублю пришла от аукционов Минфина РФ и роста индекса государственных облигаций России (RGBI). Ведомство разместило два выпуска ОФЗ на общую сумму 30 млрд руб. Совокупный спрос на бумаги составил 90,15 млрд рублей. По итогам дня индекс RGBI повысился на 0,21% до 144,90.

Затем позиции рубля значительно усилили еженедельные данные по запасам от Минэнерго США и выступление главы ФРС США Джерома Пауэлла на пресс-конференции.

За минувшую неделю с 10 по 16 марта в США запасы нефти сократились на 2,622 млн баррелей, до 428,306 млн баррелей (прогноз был +3,182 млн баррелей). Запасы бензина уменьшились на 1,7 млн баррелей, до 243,1 млн баррелей (прогноз был -1,4 млн баррелей), запасы дистиллятов – на 2 млн баррелей, до 131 млн баррелей (прогноз был -1,8 млн баррелей). Добыча нефти повысилась на 26 тыс. баррелей, до 10,407 млн баррелей в сутки.

На фоне общего ослабления доллара перед оглашением решения Комитета по операциям на открытом рынке ФРС США (FOMC) по ставке участники рынка проигнорировали увеличение добычи нефти в стране. Федрезерв повысил ставку по федеральным фондам на 0,25%, до 1,5%-1,75%.

Американский финансовый регулятор сохранил прогноз по ставкам на 2018 год без изменений (запланировано три повышения), а в 2019 году – ожидает не два, а три повышения. Поскольку повышение ставки было учтено в котировках ранее, участники рынка ожидали, что FOMC укажет на четыре повышения ставки в текущем году, но когда их надежды не оправдались, доллар отреагировал падением по всему рынку.

По итогам торгов в среду пара доллар/рубль снизилась на 1,13%, до 56,88 руб., а пара евро/рубль – на 0,31%, до 70,19 руб. Против евро рубль подорожал меньше, так как евро пользовался спросом на Форекс.

В четверг, 22 марта, на торгах в Азии баррель Brent потерял в цене 0,4%. Большинство основных валют на Форекс торгуется против американского доллара в плюсе. В связи с этим открытие торгов на Московской бирже ожидается незначительным ростом по рублёвым парам.

Из-за роста нефтяных котировок и ослабления доллара чаша весов начала склоняться на сторону рубля. Я думаю, что это временное явление, и после пика налоговых платежей (26 марта) ослабление рубля возобновится. К тому же прошли слухи, что ОПЕК может изменить сделку. Если их раскрутят в СМИ, цена на баррель Brent снизятся до $65. Соответственно, из-за геополитических рисков и снижения цен на нефть рубль окажется под давлением.

Держим руку на пульсе, поскольку восстановление пары доллар/рубль до отметки 57,45 руб. за «американца» вернёт покупателям силу. Моя цель по курсу доллара на закрытие четверга находится в диапазоне 57,20-57,30 руб. Пара евро/рубль сегодня достигнет отметки 70,60 руб. за единицу европейской валюты.



Владислав Антонов, аналитик Альпари







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