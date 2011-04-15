"Возвращения рубля"

На рубль в четверг будут больше влиять внешние причины, чем внутренние. В ЕС можно заметить замедление инфляции в Великобритании, что плохо для ее экономики, а также ухудшение индекса деловых настроений в Германии, до сих пор оправляющейся от "пирровой" победы Ангелы Меркель. Однако ничего не может отвлечь инвесторов от главного – заседания ФРС.

Сам факт повышения ставки интригой давно не является, осталось лишь разобраться в риторике нового главы регулятора Джерома Пауэлла. Совсем недавно он говорил, что текущий уровень развития экономики полностью его устраивает, а значит, не исключено сразу 4 изменения ставки в рамках 2018, вместо озвученных в декабре 3. По итогам завершившегося вчера заседания регулятор ожидаемо повысил базовую ставку на 0,25 процентного пункта (п. п.), до 1,5–1,75% годовых. Ссылаясь на рост занятости, глава ФРС оценивает состояние экономики США также положительно и прогнозирует к концу 2019 года ставку до 3%. Его и выбрали на пост из-за осторожного и взвешенного подхода, но ситуация требует серьезного анализа и здесь старые методики могут не сработать.

Небольшой всплеск стоимости доллара ожидаемо снизит цену рубля, но просадка не будет глубокой, за американскую валюту сегодня так и не будут давать 58 рублей. А вот для укрепления рубля больше факторов, поэтому воспользоваться ростом нефтяных котировок и положительной истории публикаций отчетности крупнейших нефте-газовых компаний инвесторы смогут уже утром, интерес подогревается новым ралли.







Николай Ширяев, эксперт «Международного финансового центра»











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