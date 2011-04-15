Нефть переместилась в более высокий диапазон

Вчера нефть Brent взяла паузу после мощного ралли и показала преимущественно техническую коррекцию после неудачных попыток продвижения к отметке 70, путь к которой преградило промежуточное сопротивление в области 69,50. С утра актив прибавляет уже более 1%, тестируя уровень 69. Так, с начала недели цены переместились в более высокий диапазон.

Вслед за агрессивными покупками в сырьевой сегмент пришла фиксация прибыли, и это выглядело вполне логично. Благодаря обострению противоречий между Саудовской Аравией и Ираном рынок позволил себе проигнорировать рост добычи в Штатах до нового абсолютного рекорда, и на вчерашний откат этот отчет мало повлиял.

Пока рынок игнорирует и еще один свежий сигнал. Накануне вечером саудовский министр энергетики заявил, что две трети профицита предложения уже ушло с рынка, и коллаборация стран ОПЕК и не-ОПЕК продолжится и в 2019 году, но при этом он предупредил, что уровни сокращения запасов могут быть неустойчивыми. Читаем между строк: поскольку запасы сокращаются, а условия на рынке ужесточаются, экспортеры смогут позволить себе расслабиться и отклониться от квот.

В краткосрочной перспективе Brent, вероятно, продолжит попытки восстановления, в том числе на фоне возобновившихся продаж доллара. Однако если в ходе американской сессии USD вернет интерес покупателей, это ограничит бычий потенциал котировок. И не забываем о традиционном еженедельном отчете Baker Hughes по числу активных буровых, рост которых может частично спугнуть быков.







Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ



















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