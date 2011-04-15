Рынок энергоносителей. Неопределенность растет.

Цены нефти откатились от достигнутых в конце среды максимальных отметок. Дневные потери цены составили около одного процента. Но уже в пятницу снижение сменяется новым ростом цены нефти.

А вообще на рыках вновь растет турбулентность. На этот раз основной причиной турбулентности стали принятые решения о введении торговых пошлин на поставки товаров в США. Сильные колебания проявились на долговом рынке и в валютных парах. И больше всего турбулентность проявилась на фондовом рынке США. Там падение индексов продолжило движение предыдущего дня вывело их из неопределенности после компенсирующего подскока. Индекс Доу за день потерял почти 3% и опустился ниже 24тыс. Теперь он устремляется к минимумам провала начала февраля. Новое снижение связывают с эскалацией Дональдом Трампом торговой войны с Китаем. Она будет, как минимум, сопряжена с потерями потребителей импортной продукции в самих США. Но самое главное - приведет к ответным действиям со стороны Китая, обуславливая разрастание торговой войны. Кроме того, в подтвержденном на последнем заседании ФРС ожидании роста стоимости денег основной драйвер длительного роста рынка в виде широко применявшихся компаниями обратных выкупов акций компаний ставится под угрозу. Так что все рынки, включая рынок нефти, теперь будут обречены оглядываться на резкие изменения, происходящие на фондовом рынке США.

А вот быков на рынке нефти подбодрил министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих, который в очередной раз подтвердил, что IPO Saudi Aramco может быть перенесено на 2019 год. В связи с все более определяющимися планами переноса IPO на 2019 год очень логичными выглядят мнения аль-Фалиха о том, что сотрудничество стран ОПЕК+ продолжится и за горизонтом 2018 года. Агентство Блумбергс цитирует его слова: "У группы будет план, согласно которому она сможет как сокращать, так и наращивать (объем добычи нефти - ред.) по мере необходимости". В качестве видимого аргумента он приводит соображение, что восстановление нефтяных цен еще недостаточно для стимулирования инвестиций. С ним можно согласиться, ведь цены нефти, при которых происходит сокращение запасов нефти и правда нельзя считать нормальными.







Подлевских Николай Аркадьевич, начальник аналитического отдела

АО ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"





В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.