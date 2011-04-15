Рыночные риски удержат ЦБР от смягчения ставки до 7%

Турбулентность рынков, вероятно, удержит ЦБР от снижения ставки до 7%, ограничившись смягчением до 7.25% Примерно за неделю консенсус-прогноз экономистов сместился в сторону снижения на 25-50 базисных пунктов, хотя изначально не многие рассчитывали на смягчение. На ожидания повлияло выступление главы департамента денежно-кредитной политики Игоря Дмитриева, в котором он говорил о желательности снижения ставки, а также слабых данных по промышленному производству.

Кроме того, ЦБР, вероятно, на этой неделе обращал внимание на действия и тон комментариев других ЦБ. Повышение ставки ФРС в среду, а также улучшение оценки экономики США – это сигнал уверенности, что можно продолжать курс нормализации политики. В случае России нормализацией политики является снижение ставки.

Мировые показатели потребления нефти и деловой активности в США, Китае и Европе говорят о внушительных темпах роста, хотя и заметно их некоторое замедление.

Бразилия во многом в схожей с Россией ситуацией снизила ставку на 25 базисных пунктов, так как тоже переживает период рекордно низкой инфляции, хотя экономический рост там значительно сильнее. Разница в темпах роста ВВП, а также вялая динамика промышленного производства и сравнительно слабый рост розничной активности являются доводами в пользу более активных мер смягчения политики.

Также стоит обратить внимание на слабость корпоративного сектора. Укрепление рубля в прошлом году навредило конкурентоспособности нашего экспорта, повысив внутренние расходы. Ситуацию усложняет выросшая напряжённость на финансовых рынках. Если Банк России посмотрит не только на текущие и прошлые данные, а попытается оценить перспективы, то резкое смягчение политики выглядит не столь однозначным.

Страхи перед торговыми войнами обрушили ключевые рынки. Американский S&P500 потерял вчера 2.5%. Японский Nikkei рухнул с утра на 3.5%, MSCI Азиатско-Тихоокеанского региона без Японии теряет 2.1%. Негативная реакция рынка на данный момент не затронула нефть, а потому не выглядит прямой угрозой. Однако снижения на рынках зачастую негативно сказываются на интересе к развивающимся рынкам.Высокая процентная ставка в данном случае может сдержать отток средств инвесторов, заинтересованных в более высокой доходности.

На балансе, мы получаем ситуацию, когда ЦБР может снизить ставку на 25 б.п. и оценить ситуацию с рыночными рисками перед тем как проводить дальнейшие смягчения. Тем не менее, также нельзя исключать и более решительных действий по снижению ставки сразу на 50 пунктов, если Банк России будет ориентироваться преимущественно на текущую оценку ситуации со стороны макроэкономики.





Александр Купцикевич, финансовый аналитик FxPro









В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.