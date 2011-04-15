Ситуация на рынке электросетей напрямую связана с реализацией реформ в области электроэнергетики. Наличие огромного количества игроков приводит к определенным трудностям в понимании структуры данной отрасли. Далеко не все электросетевые компании, занимающиеся распределением электроэнергии, соответствуют международным стандартам качества по ISO 9001: сегодня наблюдается износ порядка 60-70% их основных фондов. Сдерживающими факторами при реализации инновационных решений в сфере цифровизации и внедрения стандартов «умных электросетей» являются отсутствие у российских электросетевых компаний опыта автоматизации, четко сформулированного технико-экономического обоснования применения новых технологий и необходимой нормативно-правовой документации.

Несомненным лидером электросетевого рынка России является холдинг МРСК - ПАО «Россети» - одна из ключевых электросетевых компаний мира, под контролем которой находится свыше 2,5 млн. км линий электропередач. У специалистов «Россетей» есть опыт применения на практике проектов с элементами цифровизации, таких как ПС 110 кВ «Спутник» в дочерней компании «Воронежэнерго» и ПС 110/10 кВ «Ярцево-2» в «Смоленскэнерго». С точки зрения возможных перспектив развития компании и, в целом, применения ей IT-технологий, необходимо выделить так называемые «умные сети» Smart Grid.

Идея цифровизации пришла в Россию из стран ЕС, США, Канады и Японии. В краткосрочной перспективе планируется переход к управлению сетями по методикам риск-менеджмента, которые позволят оценить фактическое техническое состояние российских электрических сетей. Российское правительство совместно с ПАО «Россети» в Стратегии развития электросетевого комплекса РФ еще в 2013 г. наметило курс на стимулирование инвестиционной активности в сфере цифровизации, внедрения новых IT-стандартов, что в перспективе должно стать гарантом надежности и бесперебойности энергоснабжения конечных потребителей как на территории России, так и за рубежом.





Павел Моряков, генеральный директор «Москабельмет»







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