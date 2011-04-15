Рубль между сильной нефтью и страхами торговых войн

Страхи перед полномасштабными торговыми войнами продолжают давить на рынки. Азиатские площадки и фьючерсы на S&P500 теряют с начала дня 0.6%-1.0%, несмотря на сообщения, что Китай и США проводят переговоры для разрешения разногласий. Как это часто бывает в переговорах, Трамп изначально угрожает резким ухудшением условий для торговых партнёров, а потом идёт на уступки, требуя соответствующих шагов от противоположной стороны.

В идеальном случае для США, они получат более выгодные условия при практически неизменных условиях для торговых партнёров. Однако даже неплохой переговорщик Трамп может получить вовсе не тот результат, на который рассчитывал. Он исходит из аксиомы, что американский рынок жизненно важен для стран-экспортёров, но в реальности они могут переключиться и на другие рынки.

В тени остаются сильные макроэкономические данные, указывающие на сохранение впечатляющих темпов роста мировой экономики. Для фондовых рынков эти новости находятся на втором плане, а сырьевые площадки чувствуют себя неплохо. Нефть вернулась в область максимумов за несколько лет и торгуется вблизи 70 долларов за баррель марки Brent. Отметка $70 ранее выступала в качестве эффективного сопротивления. В 2015-м году её достижение обозначило окончание коррекции и начало нового импульса обвала нефти. В 2018-м повторный тест данного уровня также не обошёлся без отката. В случае взятия данной отметки волна стоп-ордеров способна вызывать решительный взлёт котировок.

Тем не менее, опасения рынков способны подточить деловую и потребительскую уверенность, а также заметно сказаться на данных, но для этого должно пройти несколько месяцев.

Слабые рынки и сильная нефть формируют противоречивый фон для рубля на старте торгов недели. Участники торгов всё же больше внимания обратят на растущую нефть, позволив российской валюте отыграть потери четверга-пятницы предыдущей недели. В благоприятном для рубля случае пара USDRUB с отметки в 57.30, где завершила торги в пятницу, вновь может вернуться в область 57 или попытаться прорваться ниже. EURRUB поднялась в пятницу до 70.73, но сегодня в течение дня нельзя исключать попыток снижения под 70.50.



Александр Купцикевич, финансовый аналитик FxPro







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