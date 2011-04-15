Рубль поддержит у текущих значений пик налоговых платежей

Рубль в пятницу, похоже, отвязался от нефти по марке Brent, котировки которой взлетели более чем на 2% и поднялись выше 70 доллар за баррель, впервые с начала февраля текущего года. При этом пара USD/RUB выросла на 5 копеек – 57,29 рубля, пара EUR/RUB - на 29 копейки, до 70,74 рубля, как свидетельствуют данные Libertex.

Американские индексы продолжили в пятницу трехдневное снижаться. В итоге, промышленный индекс Dow Jones снизился на 1,77% - до 23533,2 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 2,43%, до 6992,67 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 2,1%, до 2588,26 пункта, по данным Libertex. Индексы продолжают падать на опасениях от рисков торговых войн после того, как президентом США Дональдом Трампом был подписан меморандум «О борьбе с экономической агрессией Китая».

Азиатские площадки падают на 0,02-1,53% также на рисках развязывания торговых войн, исключение составляет японский индекс Nikkei 225, поднимающийся в пределах 0,3%. С утра цена на нефть по марке Brent корректируются вниз после бурного роста на кануне на ожиданиях продолжения сотрудничества по сделке ОПЕК+. Впрочем, стоимость нефти остается все равно высокой. Также рубль будет поддерживать пик налоговых платежей. Тем не менее, остается возможность бегства инвесторов из рисковых активов. На этом фоне рубль будет консолидироваться у текущих значений: пара USD/RUB сможет проторговаться в районе 56,8-57,77 рублей. Пара EUR/RUB, скорее всего, проторгуется в диапазоне 70,12-71,36 рубля.



Иван Марчена, аналитик ГК Forex Club





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