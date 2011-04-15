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27.03.2018

Brent флиртует с барьером 70

В понедельник нефть показала невыразительную динамику. В течение дня превалировал нисходящий уклон. В рамках технической коррекции с максимумов выше отметки 70 цены дошли до уровней вблизи 69 и завершили торги в середине диапазона. С утра баррель возобновил подъем и снова метит на 70.
Геополитический фактор спровоцировал резкий, но кратковременный рост котировок, после чего рынок перешел в режим консолидации с медвежьим уклоном. Это была локальная коррекция, вполне закономерная, учитывая слишком эмоциональный рывок, который ей предшествовал. В целом же ситуация в сырьевом сегменте сейчас выглядит весьма неплохо. Brent снова торгуется вблизи 3-летних максимумов во многом благодаря усилиям ОПЕК и вере в то, что экспортеры продолжат заниматься рынком и после истечения текущей сделки.
Тем временем сланцевая отрасль США продолжает выступать в качестве сдерживающей силы. Буровая активность в стране снова выросла – число активных установок выросло до 804 единицы. Это говорит о перспективах дальнейшего наращивания добычи углеводородов. В последние недели производство демонстрирует более умеренные темпы роста и это несколько сглаживает общий негатив с этого фронта. Однако если в ближайшее время появятся признаки повышения активности компаний, рынок не сможет игнорировать новые рекорды, которые компенсируют уходящие с рынка баррели, которыми жертвуют страны ОПЕК+.
Так что этот фактор еще может послужить предлогом для фиксации прибыли на достигнутых высотах. Но прежде мы еще можем увидеть Brent за пределами отметки 70 и даже на свежих максимумах, хотя и ненадолго.



Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ





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