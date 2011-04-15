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27.03.2018

Доллар, нефть и рубль под давлением

Спрос на рисковые активы на ключевых мировых рынках вырос в понедельник и сохраняется с утра во вторник. MSCI азиатско-тихоокеанского региона без Японии подскочил на 1%. За счёт ослабления иены Nikkei 225 подскочил сразу на 2.3%. В небольшом плюсе (+0.3%) торгуются фьючерсы на американские S&P500. Этому помогают сообщения о закулисных переговорах между Китаем и США о поисках путей урегулирования торговых споров. Южная Корея выступает в качестве воодушевляющего примера, получив исключение из торговых пошлин на импорт стали и алюминия.
В то же время спрос на риски вредит американской валюте. Индекс доллара к корзине из 6 крупнейших валют потерял в понедельник 0.5%, провалившись в область минимумов января-февраля. Пары EURUSD и USDJPY прибавили более фигуры каждая, превысив 1.2440 и 105.60, соответственно.
Несмотря на ослабление доллара, нефти не удалось сохранить завоевания начала дня. Североморская Brent не смогла сходу в понедельник закрепиться выше $70 за баррель.
Разворот нефти к снижению оказывал давление на российский рубль во второй половине дня. Кроме того, на неё давили новости о выдворении российских дипломатов из целого ряда европейских стран и США. Пара USDRUB, на старте торгов в понедельник падавшая к 56.82, к концу активной торговой сессии на бирже поднималась выше 57.50. Впрочем, на конец дня котировки пары снизились до 57.16. EURRUB колебался между 70.50 в начале дня и 71.50 к вечеру, и на конец дня пара остановилась у 71.15.
Трудности нефти в прохождении отметки 70 за баррель способны подавить активность рублёвых быков. Сегодня в течение дня рубль к бивалютной корзине может застыть вблизи одного уровня, но локально за этим могут стоять рост к доллару и ослабление к евро в пределах 20-30 копеек.

Александр Купцикевич, финансовый аналитик FxPro


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